百年建物拆一半 北市決議仁濟院登錄為歷史建物

位於台北市萬華區廣州街的仁濟院可追溯至日治時期，被北市文化局列冊追蹤，儘管仁濟院強調該院創始地址為現萬華402號公園，但文資委員會認為2002年列冊的就是廣州街200號建物，最終決議登錄為歷史建物，但考量該建物損壞情況嚴重，文化局表示，若有緊急危害之虞，可報請同意後做必要搶修。

文化局表示，此建築為2層樓磚造木構，外牆為洗石子、鋁窗、花格鐵窗，見證1950年代台灣醫院建築工法；根據台北仁濟院官網，該建物可追溯至日治大正12年設立的「台北施醫所」，設置16床木造平房病室、X光室跟開刀房。

該建物左側立面保存尚完整，正面大理石碑面文字題示民國40年，落成迄今70年，為地區重要醫院建築；文化局研究指出，仁濟院為艋舺地區重要地主，病院與艋舺地區發展關係密切，該建物確實數十年來扮演地方醫療重要角色，具備歷史價值。

但仁濟院進行簡報時強調，1870年設立的育嬰堂是在廣州街243號，而非廣州街200號；台北仁濟院創始事實上是位於現在的萬華402號公園，現在位於廣州街200號的仁濟院為台灣光復後期建物，沒有任何特殊設計及工法，建材也相當普通。

仁濟院表示，該建物結構腐朽、水泥白華滲水、鋼筋腐蝕嚴重，避免危及病患及醫護人員，多次請廠商修繕，另也請土木技師、結構技師等專業人員評估，經結構技師、建築師等評估後，認定該建物就算完成修繕也無法符合現代醫療使用標準，修繕經費估算高達8525萬9109元，所費甚鉅，若要繼續提供醫療及公共使用的用途，需要重新建造。因此不同意仁濟院列為暫定古蹟，也不同意該建物具任何文化資產保存身分。

但有委員指出，北市府2002年列冊的就是廣州街200號，仁濟院稱已完成建築及結構設計等作業，也完成拆除執照掛件、建照申請送件審查，但事實上拆照送審根本還沒過就拆除，導致建物現況屋架已拆除，部分樓板已拆除或破損，大致只剩梁柱跟牆面，文化局及文資審議專案小組還是接獲通報才緊急趕到現場會勘。

最終文資委員會以15人同意、4人反對，將「萬華區廣州街200號（仁濟院）」登錄為歷史建築；文化局表示，仁濟院將來須依文資法規定擬定修復再利用計畫報文資會審議，並依此計畫進行工程，這段時間若認定建築有緊急危害之虞，也可在報請文化局同意後做必要搶修。