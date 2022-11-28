新北肯定綠色消費績優 聯合報系綠色採購達1.8億獲獎

新北市環保局今舉辦111年度綠色消費暨績優環保志工聯合表揚典禮，其中聯合報系配合市府2050淨零路徑的政策，綠色採購金額達1.8億。聯合報系集團永續長羅國俊說，聯合報系去年12月成立永續工作室，跨部門整合推動報系永續發展，其中在綠色採購上，今年第3季結束前金額已達1.8億，遠超過最低門檻40萬。

新北市環保局今舉辦綠色消費暨績優環保志工聯合表揚典禮，副局長朱益君表揚響應綠色採購33間企業及團體、6處環保福利社、12家環保旅店及取得環保署「金級環保標章旅館業」、「銀級環保標章旅行業」的業者；同時也表揚3個績優環保志願服務民間團體及196位績優環保志工。

此外，新北市的綠色場域數量成長幅度也領先六都，今年除「福容大飯店─淡水漁人碼頭」通過環保署「金級環保標章旅館業」驗證、「耀動國際旅行社」通過「銀級環保標章旅行業」驗證外，更一舉新增12家「環保旅店」及72家「綠色餐廳」，為新北市綠色服務業及綠色旅遊增添多樣選擇。

朱益君說，新北市今年各單位綠色採購金額截至目前已逾34億，是去年15億兩倍多，創下歷史新高。環保局進一步說明，這次表揚33間綠色採購績效優異的企業及團體皆達500萬以上，其中聯合報系綠色採購金額達1.8億。

羅國俊說，聯合報系去年12月成立永續工作室，跨部門整合推動報系永續發展，鼓勵同仁在工作中盡可能採購環保標章綠色產品，比如新聞用紙及影印用紙皆為符合FSC（森林管理委員會）及PEFC（森林驗證認可計畫）的環保認證紙張，以及在林口、高雄印刷廠增建太陽能板、汐止本部設置節水、雨水回收再利用、減用一次性餐具、資源回收與垃圾減量等。