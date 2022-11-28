柯文哲警監視器覆議案闖關失敗 藍綠轟:議會打臉柯市府

九合一選舉落幕，台北市議會上月通過明年度警察局設置錄影監視器預算，因預算但書規定，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。北市長柯文哲認為但書窒礙難提覆議案，北市議會今下午召開臨時大會，現場過半議員出席，議長陳錦祥宣布覆議進二讀，問出席議員「有沒有要發言？」在場議員均無意見，陳錦祥宣布「沒意見，維持原決議」，柯市府所提覆議案沒表決即闖關失敗。

國民黨議員王鴻薇受訪表示，國民黨團今天下午還甲級動員出席臨時大會，準備處理這個覆議案，結果大會沒有人同意這個覆議，變成「連表決都沒有表決」，柯市府任期最後等同大大被議會打臉；民進黨團總召江志銘也說，民進黨團沒有甲動，不知道柯市府提這個覆議案有什麼意義，也是選前突襲式的，應該尊重原決議案，尤其原決議是通過政黨協商。

北市議會秘書長洪樹林表示，依照議事程序，今天臨時大會出席人數過半，現場議員沒人提出意見，也沒人提出額數問題，所以不需要進入表決，符合相關程序。

北市警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費原列4.65億元，刪減0.04億元，准列4.61億元，議會但書內容是112年警察局設置的錄影監視器，為維護影像品質，符合治安需求，除有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

北市府認為，但書窒礙難行之處在於如使用100萬畫素監視器攝影機，將衍生履約爭議，並影響工程進度與驗收，且100萬畫素已非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯，損壞將無法維修，此外，不符頻寬測試分級一致性，將導致頻寬選用標準不一，市長柯文哲上月在市政會議拍板將送覆議案，北市府的覆議文件也於上周一送達北市議會，排定今天下午審查。

但由於上周六九合一選舉才剛選完，許多議員都還在謝票，甚至還有議員不滿，市府在選舉最後倒數，爭取連任議員最忙的時候提出覆議，等同是突襲。王鴻薇表示，所以議員在選舉期間接到市府要提覆議，真的很傻眼，感覺被突襲，大家都在忙選舉，甚至處理時間又很緊迫。

國民黨團書記長秦慧珠表示，黨團中午召開黨團大會找來警察局說明，黨團大會決議不支持柯市府所提覆議案。

王鴻薇說，柯文哲任期快要結束，用這種突襲式的覆議案，結果連表決都沒有表決就被否決，等同大大被議會打臉，代表沒有一個政黨同意，甚至連民眾黨議員林國成也沒有提出異議要求表決，她真的覺得，柯市府已經變成競選總部，對覆議案太兒戲。