新北4公有市場整合行銷 抽iPhone14、購物金

疫情期間不少市場人潮大減，新北樹林保安市場、鶯歌美食廣場及三重中央市場配合休市，並新闢、改造市場。新北市場處推整合行銷計畫，分別辦理消費滿額抽iPhone 14、排隊領市場購物金、超值美食套票及消費集點送購物袋活動。

新北市場處長盛筱蓉表示，為吸引消費者回流、強化自治組織經營，評估各市場特性分別推出不同行銷活動活絡買氣，盼透過市府帶動，輔導自治組織成為良好的市場公共行政業務媒介與執行者。

其中五股公有市場11月8日起至12月9日，於每攤單筆消費滿100元可獲摸彩券，將於12月10日抽出豐富獎項，最大獎為iPhone14 pro（256g），還有60吋電視、蒸氣烤箱、折疊腳踏車、電烤盤及市場買菜金等，共185項獎項。

樹林保安市場規畫11月29日及30日上午10點起，只要持保安市場內不限金額，每日前600名可免費獲得2張50元保安市場購物金「保安券」，可於早市任一攤消費折抵，限於指定期間內使用。

鶯歌美食廣場則在12月1日中午12點起於線上開賣美食組合套票，最低下殺2.4折，共推出五組人氣美食，售價50至199元不等，包含各式異國料理如韓式部隊鍋、日式豬排飯、泰式奶茶，也有台灣小吃麻辣鴨血豆腐綜合煲、海鮮麵疙瘩及紅燒羊肉麵，同時也推出各式小點如奶酪、拿鐵等，每組限量120份，售完為止，餐券可使用至明年1月31日。

三重中央市場則預計12月7日起開辦，於市場內單筆消費滿100元可領取1張「中央買買證」，消費不累計，集滿3張至指定攤位可免費兌換市場專屬購物袋1個，限量1000個，送完為止。