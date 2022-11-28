地勢低窪區逢雨必淹成問題 新北藉校園透保水設施解決
新北市長選舉結束，市長侯友宜以壓倒性票數勝出，今首個正式上班日就赴汐止視察金龍國小透保水設施。據了解，當地地勢低窪、逢雨必淹；侯友宜表示，為改善問題，水利局及區公所在中興路北峰抽水站、康寧街改善排水，同時與教育局合作，在國小設大型地下貯水槽，解決多年積水沉痾問題。
汐止區中興路高速公路涵洞地勢低窪，歷年來每逢大雨就積淹水，水位高度達到30公分以上，阻礙周邊人車通行，讓在地居民也相當擔心。
侯友宜說明，水利局及區公所攜手在中興路北峰抽水站、康寧街改善排水，同時與教育局合作，在中興路雨水下水道系統上游的金龍國小，設置一座總貯水量達2575噸大型地下貯水槽，藉以施作滯洪設施，達到排水量控管與回收使用，避免增加周邊地區排水系統負擔。
侯友宜指出，此作法是處理低窪區域逢雨必淹問題的可行方案，已有效解決多年積水沉痾問題，讓市民在大雨來襲時的通行不受影響。市府近年致力推動「海綿城市」，首創易積淹水地區之校園設置透保水設施，周邊區域配合排水改善工作，有效解決積淹水問題，經歷多次豪大雨成效卓著。
水利局長宋德仁表示，汐止區在今年10月16日當日降下致災性豪大雨，3小時累積雨量192.5mm、24小時累積雨量463mm；若是以往，汐止區中興路高速公路涵洞早就發生積淹水情形，但在金龍國小滯洪設施扮演關鍵角色下，中興路涵洞當天並無傳出積淹水災情。
宋德仁提到，都市發展使不透水面積持續增加，在高強度、短延時強降雨發生時，逕流及洪峰量將更為增大，都會區排水面臨嚴竣考驗，因此透水保水工程除能落實雨水滯洪回收利用，也是面對極端氣候的最有效方法，新北現已經改造8處校園透水保水工程，包含第7處金龍國小、第8處的正義國小，第9處福和國中則正施工中。
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