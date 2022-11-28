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新北推餐飲分級評核 已認證1246家業者

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局副局長許朝程說，餐飲衛生管理分級評核委託專家、學者等專業團隊，現場實地輔導評核，評核重點為從業人員管理、作業環境管理、設施設備管理與品質管理等4大面向。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局副局長許朝程說，餐飲衛生管理分級評核委託專家、學者等專業團隊，現場實地輔導評核，評核重點為從業人員管理、作業環境管理、設施設備管理與品質管理等4大面向。記者劉懿萱／攝影

受疫情衝擊，不少餐飲業者轉做外送，但看不到食材難免對食安有所顧忌。新北衛生局自2021年起連2年對餐飲業者管理分級評核，共1246家優良餐廳業者通過認證，並公告在於「新北市食材登錄平台」中精選餐廳通過餐飲評核專區。

新北衛生局依據「新北市食品安全衛生管理自治條例」第7條規定，經中央主管機關公告類別及規模之食品業者，應將指定產品之食材原料、食品添加物及其供應來源等可追溯資訊，登錄新北市食材登錄平台。通過評核之業者頒發「優、良」標章，有效期限2年。

新北衛生局副局長許朝程說，餐飲衛生管理分級評核委託專家、學者等專業團隊，現場實地輔導評核，評核重點為從業人員管理、作業環境管理、設施設備管理與品質管理等4大面向。另針對20桌以上的宴席餐廳，增列輔導評核項目「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約」，讓消費者訂席外燴權益更有保障。

衛生局說，今年平台改版優化完成，更友善便利的介面，讓民眾方便查詢餐廳使用之食材來源，以及確認是否取得餐飲衛生管理分級優良標章。另設置食安專欄專區，挑選民眾高關注之食品安全相關主題，邀請專家學者撰寫出輕鬆有趣的文字，以傳達最新且正確之食安知能。

新北共有1246家餐廳優良業者通過認證，包含宴席餐廳、連鎖牛豬排館、燒烤燒肉店、新住民餐廳、連鎖速食業、林口三井美食街、板橋大遠百美食街、中和及板橋環球美食街、新莊宏匯廣場、永和比漾廣場、及醫院附設餐廳等業者，除將名單將公佈於食品藥物管理署網站，店家也將優良標章張貼於店內入口處，供消費者辨識。

新北衛生局自2021年起連續2年對餐飲業者管理分級評核，共1246家餐廳優良業者通過認證。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局自2021年起連續2年對餐飲業者管理分級評核，共1246家餐廳優良業者通過認證。記者劉懿萱／攝影

衛生局 餐廳

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