「最美里長」陳紫渝今晚最後謝票 粉絲快追垃圾車把握機會

新北市永和區永福里長候選人陳紫渝前晚以788票當選，引起廣大網友熱議。陳紫渝也表示相當感謝大家的支持，她未來4年會用心為里民解決問題，今晚將會在晚上7時於里內追垃圾車，也是最後一次向民眾來謝票。

陳紫渝宣布參選後，即在網路上被封為「最美里長」候選人，幾乎每篇文章都有幾萬個讚，數千則留言，引起一股「陳紫渝」旋風，許多網友還開玩笑表示要遷戶籍到永福里。

陳紫渝在選戰以788票擊敗國民黨提名的永福里里長候選人「陳清香」，確定成為新任里長。陳紫渝將在今晚7時許在永福里內垃圾車來時，與團隊跟著一起跑，藉此機會向支持他的民眾謝票。

陳紫渝表示，感謝鄉親給她機會，能夠為孕育她長大的土地付出，為里上的鄉親用心服務。而最後一次謝票後，是責任的開始，接下來的4年，會有效率地解決里民問題，並爭取里民應有的權利，也讓大家知道「青年參政」能為里上注入活力，帶來新氣象。