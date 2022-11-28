選後首上班日議會開臨時大會 柯文哲覆議案府會再攻防

九合一選戰落幕，台北市議會上月通過明年度警察局設置錄影監視器預算，但因預算一條但書規定，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支，台北市長柯文哲認為此但書窒礙難行，上周一已將覆議文件送到議會，今天下午北市議會將召開臨時大會，也創下北市府在會休會期間提覆議案首例。

但由於上周六九合一選舉才剛選完，許多議員都還在謝票，國民黨議會黨團書記長秦慧珠上午表示，國民黨團中午會先召開黨團會議，確定下午是否發甲級動員，若甲動每位議員都要來否則罰錢，至於是否支持或反對市府覆議案，黨團大會也會邀請警察局列席黨團會議說明，再來決定支持或反對。

民進黨議會黨團總召江志銘表示，民進黨團今天中午也會召開黨團會議，因此覆議案很臨時，而且是選後第一天召開臨時大會審查，會先聽聽黨團成員意見， 因之前都還沒有時間思考這件事，會先等黨團會議，再來決定支持或反對柯市府提出的覆議案。

江志銘也批評柯市府突襲，尤其現在很多人都還在謝票，覺得柯市府非常惡劣，尤其這個預算但書也是先前經過政黨協商通過的。

目前北市議會有61席議員，北市府要爭取到3分之1議員支持才能翻案，表決須有過半數的議員出席，若開會人數不足而流會，市府就不用執行但書決議，等於是覆議成功。

警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費原列4.65億元，刪減0.04億元，准列4.61億元，但書內容是112年警察局設置的錄影監視器，為維護影像品質，符合治安需求，除有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，預算始得動支。

北市府認為，但書窒礙難行之處在於如使用100萬畫素監視器攝影機，將衍生履約爭議，並影響工程進度與驗收，且100萬畫素已非市場主流產品，未來將面臨零件生產停滯，損壞將無法維修，此外，不符頻寬測試分級一致性，將導致頻寬選用標準不一。