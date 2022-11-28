新莊中港大排迎新大掃除 明起封閉部分河廊步道

新莊中港大排是新莊重要水利設施，也是知名地標，隨汛期結束，期間泥沙淤積及青苔等問題，也必須要做處理。新北水利局表示，每年都於汛期後做大掃除，而為維護景觀生態，全程以人工作業，明起將分段施作，並封閉部分河廊步道，盼迎接新的一年，讓市民有個好水質景觀的親水場域。

中港大排每年5月至11月防汛期間，因受豪大雨及颱風侵襲影響，導致河廊內底部大量泥沙淤積，且中港大排河廊內的水，因屬封閉式及流速緩，容易產生青苔；水利局一般會在每年汛期結束後定期清理底部淤泥及青苔等雜物，以維護水質、景觀及生態。

水利局說明，中港大排河廊自29日起年終大掃除，清洗範圍由自立廣場至凹灣碼頭，長約1.8公里，除清理河道內淤泥及青苔外，還有周遭落瀑、造形石、石堆、木棧道、河廊步道、噴水池及堤防牆面等設施。