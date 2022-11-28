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新莊中港大排迎新大掃除 明起封閉部分河廊步道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中港大排河廊渠底污泥及青苔將以人工進行清洗。圖／新北水利局提供
中港大排河廊渠底污泥及青苔將以人工進行清洗。圖／新北水利局提供

新莊中港大排是新莊重要水利設施，也是知名地標，隨汛期結束，期間泥沙淤積及青苔等問題，也必須要做處理。新北水利局表示，每年都於汛期後做大掃除，而為維護景觀生態，全程以人工作業，明起將分段施作，並封閉部分河廊步道，盼迎接新的一年，讓市民有個好水質景觀的親水場域。

中港大排每年5月至11月防汛期間，因受豪大雨及颱風侵襲影響，導致河廊內底部大量泥沙淤積，且中港大排河廊內的水，因屬封閉式及流速緩，容易產生青苔；水利局一般會在每年汛期結束後定期清理底部淤泥及青苔等雜物，以維護水質、景觀及生態。

水利局說明，中港大排河廊自29日起年終大掃除，清洗範圍由自立廣場至凹灣碼頭，長約1.8公里，除清理河道內淤泥及青苔外，還有周遭落瀑、造形石、石堆、木棧道、河廊步道、噴水池及堤防牆面等設施。

水利局指出，為降低清洗過程中民眾通行範圍的影響，將採分段施作，且因河道內狹窄及底部為卵石，無法使用大型機具清洗，全程以人工使用刷具及噴槍作業，以保護底部卵石，清洗期間將封閉部分河廊步道；預計於12月28日完工後，河廊也會回復原本功能及使用，新的一年也將帶給民眾更佳的休憩環境。

新北水利局自29日起辦理中港大排河廊年終大掃除工作，清洗範圍由自立廣場至凹灣碼頭。圖／新北水利局提供
新北水利局自29日起辦理中港大排河廊年終大掃除工作，清洗範圍由自立廣場至凹灣碼頭。圖／新北水利局提供
新北水利局表示，於每年汛期結束後，定期清理落瀑。圖／新北水利局提供
新北水利局表示，於每年汛期結束後，定期清理落瀑。圖／新北水利局提供

水利局 水質

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