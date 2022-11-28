冬季碧螺春評鑑 天芳茶行林孟諭特等獎

新北坪林等地茶葉產量、品質受今年夏季高溫乾旱影響，不過三峽紅、綠茶撐過乾旱，入秋後雨水充沛，稍獲補救。三峽農會辦冬季碧螺春評鑑，由天芳茶行林孟諭獲特等獎。

新北市茶葉主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地，年產量約463公噸。其中三峽地區主要產碧螺春、東方美人茶及蜜香紅茶。

三峽區農會辦碧螺春冬季評鑑，農委會茶業改良場前場長陳國任擔任評審，採國際標準，評比茶葉的外型及茶湯的色澤、香氣、滋味，最後由林孟諭拿下第1個特等獎，也為天芳茶行奪得第14次特等獎。

農會總幹事張永巨說，三峽區綠、紅茶年產量約180公噸，今年夏天雖逢高溫乾旱，但入秋後雨水豐沛，年產量影響小，品質優良。

農會理事長蘇俊龍表示，三峽為全台灣唯一碧螺春的產區，屬綠茶的一種，以手工採摘茶種「青心柑仔」製茶，做出來的茶湯碧綠清澈、鮮活爽口，帶有綠豆香氣，冷泡、冰泡最突顯風味。

陳國任說，特等獎茶葉外觀纖細卷曲、茶湯蜜綠清澈，喝起來鮮爽有活性又甘甜，具蔬果香。獲獎關鍵是採摘細嫩茶葉，掌握室內萎凋時間、溫度及濕度，炒菁時高溫時間控制得宜。