聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬季碧螺春評鑑 天芳茶行林孟諭特等獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
天芳茶行林孟諭奪三峽碧螺春冬季評鑑特等獎。圖／新北市農業局提供
天芳茶行林孟諭奪三峽碧螺春冬季評鑑特等獎。圖／新北市農業局提供

新北坪林等地茶葉產量、品質受今年夏季高溫乾旱影響，不過三峽紅、綠茶撐過乾旱，入秋後雨水充沛，稍獲補救。三峽農會辦冬季碧螺春評鑑，由天芳茶行林孟諭獲特等獎。

新北市茶葉主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地，年產量約463公噸。其中三峽地區主要產碧螺春、東方美人茶及蜜香紅茶。

三峽區農會辦碧螺春冬季評鑑，農委會茶業改良場前場長陳國任擔任評審，採國際標準，評比茶葉的外型及茶湯的色澤、香氣、滋味，最後由林孟諭拿下第1個特等獎，也為天芳茶行奪得第14次特等獎。

農會總幹事張永巨說，三峽區綠、紅茶年產量約180公噸，今年夏天雖逢高溫乾旱，但入秋後雨水豐沛，年產量影響小，品質優良。

農會理事長蘇俊龍表示，三峽為全台灣唯一碧螺春的產區，屬綠茶的一種，以手工採摘茶種「青心柑仔」製茶，做出來的茶湯碧綠清澈、鮮活爽口，帶有綠豆香氣，冷泡、冰泡最突顯風味。

陳國任說，特等獎茶葉外觀纖細卷曲、茶湯蜜綠清澈，喝起來鮮爽有活性又甘甜，具蔬果香。獲獎關鍵是採摘細嫩茶葉，掌握室內萎凋時間、溫度及濕度，炒菁時高溫時間控制得宜。

延伸閱讀

撐過夏季乾旱 新北三峽綠、紅茶今年產量仍有180噸

三峽女子留紙條後疑墜樓亡 警封鎖現場查原因

旅讀週曆／走讀坪林北勢溪 聆聽河流述說的人文歷史

1票1千、送茶葉 高雄里長候選人買票起訴

相關新聞

選舉隔天 侯友宜視察安坑輕軌

新北市長侯友宜選後首日未安排謝票行程，選擇回歸市政視察安坑輕軌，了解全線穩定測試情況。他表示，安坑輕軌全線完工，停車、接...

北市議長多人爭取 藍待協調

北市議會61席次，國民黨下屆拿下30席，加上友軍無黨籍當選人曾獻瑩將可過半，不過黨內有可能競爭議長的人選多，包括現任議長...

母雞大敗小雞崛起 新北綠拿28席 藍：不可大意

新北市長侯友宜大勝對手林佳龍近46萬票，但新北綠營議員從25席增加至28席，綠營認為不算潰敗。藍營表示，新人多，選後將開...

冬季碧螺春評鑑 天芳茶行林孟諭特等獎

新北坪林等地茶葉產量、品質受今年夏季高溫乾旱影響，不過三峽紅、綠茶撐過乾旱，入秋後雨水充沛，稍獲補救。三峽農會辦冬季碧螺...

永和模特兒里長紀詠心辦謝票 喊話侯友宜先共拚這件事

全國各地各級地方選舉結果出爐，正美里長成關注焦點，新北永和區新廍里長當選人紀詠心今中午就辦謝票活動，除煮湯圓給里民表達感...

新北市成立推展委員會 2025拚教育部學習型城市認證

新北市長侯友宜連任第一天行程滿檔，上午視察安坑輕軌，下午參加學習型城市耶誕趴。侯友宜說，市府已設置「終身學習學習型城市推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。