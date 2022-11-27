永和模特兒里長紀詠心辦謝票 喊話侯友宜先共拚這件事

全國各地各級地方選舉結果出爐，正美里長成關注焦點，新北永和區新廍里長當選人紀詠心今中午就辦謝票活動，除煮湯圓給里民表達感謝外，也掃街向支持者問候，吸引不少民眾外出等候、給予加油。她表示，很感謝里民支持，現在已經在規畫政見執行細節，上任後首先重組巡守隊，另外也盼先跟市長侯友宜反映並做好里內都市更新問題。

據了解，紀詠心為感謝里民支持，今天特別準備鹹甜湯圓與油飯等邀請里民同樂，前後吸引50至60人到場參與；緊接著就與團隊及志工們掃街感謝里民，除在路上的里內民眾之外，還有支持者特別出門等候，要與紀拍照，喊聲恭喜。

紀詠心指出，自己選前一天掃街下著大雨，但還是很多民眾給予他支持，特別出門，讓她很感動；這次當選，還有支持者一家10人，說票通通投給她，當選當晚樂得全家一起吃大餐。

另外，有支持者指出，現任里長與丈夫前後擔任里長共24年，因此自己上次有出來選，希望帶來新氣象，結果不幸落選，如今看到紀詠心這樣年輕有活力的青年能當選，真的感到很開心。

紀詠心表示，現在到12月25日就職前，就會持續規畫政見的推動，之前巡守隊因為疫情而停擺，現在上任第一件事就是要重組巡守隊、環保志工隊及鄰長系統，擘畫如何組織及執行。