聽新聞
test
0:00 / 0:00
永和模特兒里長紀詠心辦謝票 喊話侯友宜先共拚這件事
全國各地各級地方選舉結果出爐，正美里長成關注焦點，新北永和區新廍里長當選人紀詠心今中午就辦謝票活動，除煮湯圓給里民表達感謝外，也掃街向支持者問候，吸引不少民眾外出等候、給予加油。她表示，很感謝里民支持，現在已經在規畫政見執行細節，上任後首先重組巡守隊，另外也盼先跟市長侯友宜反映並做好里內都市更新問題。
▶️2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 選舉開票結果看這裡
據了解，紀詠心為感謝里民支持，今天特別準備鹹甜湯圓與油飯等邀請里民同樂，前後吸引50至60人到場參與；緊接著就與團隊及志工們掃街感謝里民，除在路上的里內民眾之外，還有支持者特別出門等候，要與紀拍照，喊聲恭喜。
紀詠心指出，自己選前一天掃街下著大雨，但還是很多民眾給予他支持，特別出門，讓她很感動；這次當選，還有支持者一家10人，說票通通投給她，當選當晚樂得全家一起吃大餐。
另外，有支持者指出，現任里長與丈夫前後擔任里長共24年，因此自己上次有出來選，希望帶來新氣象，結果不幸落選，如今看到紀詠心這樣年輕有活力的青年能當選，真的感到很開心。
紀詠心表示，現在到12月25日就職前，就會持續規畫政見的推動，之前巡守隊因為疫情而停擺，現在上任第一件事就是要重組巡守隊、環保志工隊及鄰長系統，擘畫如何組織及執行。
紀詠心還說，自己在走訪里內，目前最大問題是整個里都沒有大樓，幾乎都是40年至50年的老房，有電梯的也只有3至4戶，因此都更問題刻不容緩；之前有里內民眾好不容易都達成同意戶，但最後還是沒有談成，未來在跟市長侯友宜一同推動里內事務時，最希望能先反映並做好這塊，不然地震時真的滿多里民會擔心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言