新北市成立推展委員會 2025拚教育部學習型城市認證

新北市長侯友宜連任第一天行程滿檔，上午視察安坑輕軌，下午參加學習型城市耶誕趴。侯友宜說，市府已設置「終身學習學習型城市推展委員會」，結合產官學民資源推動學習型城市，爭取獲教育部認證外，也宣示四年要讓市民運用終身學習，具有安居樂業能力。

侯友宜表示，新北市各局處開辦豐富終身學習資源，共450所終身學習機構、120間藝文場館，提供各族群多元學習管道，今年還設置「終身學習學習型城市推展委員會」，結合產官學民資源，成為學習型城市。侯說，前四年推動安居樂業建設，宣示後四年要讓市民運用終身學習，具有安居樂業能力。

教育局長張明文說明，新北市學習型城市計畫呼應「安居樂業」市政願景，以智慧、韌性、健康、宜居城市及SDGs為主題，除結合各終身學習機構推動相關課程外，今年並以淡水、汐止、土城、三重、蘆洲5區作為先行示範區，以區為單位整合公所、大學、產業及民間團體協力推動20項以上計畫，預計114年爭取教育部學習型城市認證。

教育局說明各區學習計畫，如淡水區「後疫情淡水商圈的重生」計畫，由淡江大學與商圈觀光協會合作，帶領商家學習數位轉型及故事行銷，培養線上商城行銷能力；土城區開辦「家庭安全無憂慮」計畫，針對該區高樓大廈林立，邀請義勇消防隊教居民進行防火、防震及自救的技能。

此外，三重區邀請台北市寧夏夜市分享推展經驗，與文化北路小吃協會合作組成商圈學習型組織；蘆洲區「數位健康培力」計畫，由空中大學邀請專業護理師、醫師來為民眾上數位生活保健課；汐止區則與「夢想社區」合作，讓更多民眾體驗嘉年華遊行裝扮製作及享受舞蹈的樂趣。