影／沒做底座頻晃 板橋里長怕砸傷人急抱40公斤號誌

新北市板橋區赤松里長今投訴，廠商疑似貪圖方便，直接將重達40公斤的號誌鎖在人行道磁磚上，導致號誌在人行道上搖搖晃晃，讓他謝票都不敢謝，只能先抱住號誌就怕它倒下。新北交通局說，這批號誌尚未驗收，已請廠商先將號誌拆除，並同時清查該路段的標誌，以確保沒有相同事件發生。

赤松里長林文傑說，今出門謝票時，發現板橋慈惠宮旁人行道的禁止停車號誌搖搖晃晃，近看才發現沒有施作水泥底座，疑似廠商貪圖方便，將重達40公斤的號誌鎖在磁磚上，讓里長謝票都不敢謝，先抱住號誌就怕它倒下。

林文傑也說，跟交通局反應，卻被告知周日沒有人手排班，要等到上班日才能處理，讓他直呼不把人命當回事，若倒下砸傷人後果不堪設想。

新北交通停運管理科長許芫綺說，現已請廠商過去移除該號誌，由於這批號誌目前尚未驗收，將要求廠商重新施作，若仍未通過驗收也不會付錢，另外也一併請人去該區域的人行道查看。