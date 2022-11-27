快訊

世足運彩／日本挾士氣但要贏不容易 推薦日本讓和或2.5球小

板橋里長候選人等開票 突遭3黑衣人持球棒毆打

誤會大了…百萬名車被潑紅漆 車主率眾砍斷路人手腳筋

陳紫渝到底會不會做事？網分析里長成功關鍵：四年後見真章

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市永和區永福里長候選人陳紫渝號稱「永和IU」，有不少粉絲，如今確定當選。記者李成蔭／攝影
新北市永和區永福里長候選人陳紫渝號稱「永和IU」，有不少粉絲，如今確定當選。記者李成蔭／攝影

九合一大選結果出爐，有「最美里長參選人、永和IU」之稱的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，在此次選舉順利當選，對此網友也在網路論壇上掀起一陣討論，並指出里長成功關鍵在於「政見、人脈經營、里民服務」。

▶️2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 選舉開票結果看這裡

針對「年輕里長」有沒有社會歷練的話題，有網友直言「說的好像選個年紀大的就比較會做事，那台灣怎麼還被搞成這個樣子啊」，並表示法律規定滿23歲可以選里長，許多網友也認同「我也認為該給年輕人機會，台灣就一堆老的玩成這樣」、「會做事比較重要」。

另有網友好奇有些人說陳紫渝「靠臉、選民不理智」等，更反問「有看過她的政見嗎？有了解里民投給她的原因嗎？」同時期許她不要被外界的印象給框住，能真正成為一位好里長。

也有人認為紫渝當選後必須認真負責，畢竟網路聲量高，若做不好相對而言也會被媒體或網路放大檢視。儘管新聞報導的呈現、網路論壇Dcard上的討論大部分都是「只談外貌，不談政見」，因此網友們希望她能好好加油。

其他網友紛紛留言，「里長政見是一回事，人脈經營、里民服務才是要點」、「不過不得不說，網路聲量影響還是很大，假如沒有那些新聞，或許投她的人不會那麼多 」、「有正妹不選難道要選阿婆」、「他爸是協和里里長，本次也當選，還真以為她是沒背景的素人啊」、「會不會做事四年後就知道」。

陳紫渝 2022大選 新北市選舉

延伸閱讀

解析綠營大敗關鍵 沈政男：賴清德總統之路還有很多「大石頭」要搬

躺著都會上！數據爆侯友宜4年幾乎零損傷 45萬票大勝林佳龍

鄭家純同框黃敏惠遭綠支持者出征 怒回嗆：9月就說民進黨會輸很慘

吳蕚洋議員夢碎感慨落敗 支持者提「無黨籍參選策略」供參考

相關新聞

陳紫渝到底會不會做事？網分析里長成功關鍵：四年後見真章

九合一大選結果出爐，有「最美里長參選人、永和IU」之稱的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，在此次選舉順利當選，對此網友也在網路論壇上掀起一陣討論，並指出里長成功關鍵在於「政見、人脈經營、里民服務」。

影／沒做底座頻晃 板橋里長怕砸傷人急抱40公斤號誌

新北市板橋區赤松里長今投訴，廠商疑似貪圖方便，直接將重達40公斤的號誌鎖在人行道磁磚上，導致號誌在人行道上搖搖晃晃，讓他...

選後拆除競選廣告物 北市拆除數量較4年前減幅逾5成

九合一選舉、18歲公民權修憲複決昨天結束，北市環保局表示，依照台北市競選廣告物管理自治條例規定，投票日當天下午4時起將拆...

挑戰陳錦祥爭取議長？ 李彥秀：不排除任何角色 有共識都願意承擔

國民黨北市內湖南港議員當選人李彥秀，以3萬7千多票，成為北市第一高票當選，由於這次國民黨拿下30席，加上報准參選1席將達...

撐過夏季乾旱 新北三峽綠、紅茶今年產量仍有180噸

今年夏天連日高溫乾旱，造成不少新北茶葉主要產地受影響，不過三峽農會總幹事張永巨說，三峽區紅、綠茶年產量約180公噸，夏天...

強鄰環伺的百年松山市場 台北CP值最高水餃

有百年以上歷史的松山市場，因為被包圍在美食多不勝數的饒河街夜市裡，再加上大賣場興起，松山市場所扮演的傳統交易功能逐漸被取代，反而在接近中午時，才陸續出現人潮，大部分都是為了午餐而來，鮮少看見買菜的人，但也只是裡面幾家美食攤子人聲稍顯嘈雜，偌大的市場靜悄悄的，就算太陽曬到屁股，由於昨晚一夜喧嘩，睡不醒的店主多得是。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。