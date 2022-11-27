陳紫渝到底會不會做事？網分析里長成功關鍵：四年後見真章

九合一大選結果出爐，有「最美里長參選人、永和IU」之稱的新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝，在此次選舉順利當選，對此網友也在網路論壇上掀起一陣討論，並指出里長成功關鍵在於「政見、人脈經營、里民服務」。

針對「年輕里長」有沒有社會歷練的話題，有網友直言「說的好像選個年紀大的就比較會做事，那台灣怎麼還被搞成這個樣子啊」，並表示法律規定滿23歲可以選里長，許多網友也認同「我也認為該給年輕人機會，台灣就一堆老的玩成這樣」、「會做事比較重要」。

另有網友好奇有些人說陳紫渝「靠臉、選民不理智」等，更反問「有看過她的政見嗎？有了解里民投給她的原因嗎？」同時期許她不要被外界的印象給框住，能真正成為一位好里長。

也有人認為紫渝當選後必須認真負責，畢竟網路聲量高，若做不好相對而言也會被媒體或網路放大檢視。儘管新聞報導的呈現、網路論壇Dcard上的討論大部分都是「只談外貌，不談政見」，因此網友們希望她能好好加油。

其他網友紛紛留言，「里長政見是一回事，人脈經營、里民服務才是要點」、「不過不得不說，網路聲量影響還是很大，假如沒有那些新聞，或許投她的人不會那麼多 」、「有正妹不選難道要選阿婆」、「他爸是協和里里長，本次也當選，還真以為她是沒背景的素人啊」、「會不會做事四年後就知道」。