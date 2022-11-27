選後拆除競選廣告物 北市拆除數量較4年前減幅逾5成

九合一選舉、18歲公民權修憲複決昨天結束，北市環保局表示，依照台北市競選廣告物管理自治條例規定，投票日當天下午4時起將拆除競選旗幟等廣告物，總計拆除1萬303件，相較2018年選舉拆除的廣告物數量，減少1萬2875件，減幅高達55.5％，顯示北市選舉活動更趨環保。

依照北市競選廣告物管理自治條例規定，環保局於投票日當天下午4時起，動員各區清潔隊員共391人及出動95車次，拆除競選廣告物。

經統計，台北市長競選旗幟及布條等競選廣告物共拆除318件、市議員7355件、里長部分2630件，總計拆除1萬303件，其中又以旗幟及布條為大宗，共8525件、占比82.7％。

環保局表示，候選人競選旗幟廣告依規定，應於投票日當天晚間10時前自行清除完畢，若未主動清除，為維護選後市容觀瞻及交通安全，環保局即視同廢棄物逕行拆除，秉持公正公平原則，優先拆除影響交通安全貨懸掛在公共設施處。