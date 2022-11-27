聽新聞
test
0:00 / 0:00
選後拆除競選廣告物 北市拆除數量較4年前減幅逾5成
九合一選舉、18歲公民權修憲複決昨天結束，北市環保局表示，依照台北市競選廣告物管理自治條例規定，投票日當天下午4時起將拆除競選旗幟等廣告物，總計拆除1萬303件，相較2018年選舉拆除的廣告物數量，減少1萬2875件，減幅高達55.5％，顯示北市選舉活動更趨環保。
依照北市競選廣告物管理自治條例規定，環保局於投票日當天下午4時起，動員各區清潔隊員共391人及出動95車次，拆除競選廣告物。
經統計，台北市長競選旗幟及布條等競選廣告物共拆除318件、市議員7355件、里長部分2630件，總計拆除1萬303件，其中又以旗幟及布條為大宗，共8525件、占比82.7％。
環保局表示，候選人競選旗幟廣告依規定，應於投票日當天晚間10時前自行清除完畢，若未主動清除，為維護選後市容觀瞻及交通安全，環保局即視同廢棄物逕行拆除，秉持公正公平原則，優先拆除影響交通安全貨懸掛在公共設施處。
環保局表示，基於愛惜物精神，拆除競的選廣告物在限期內，所有人若未領回，競選旗幟、布條、竹竿及塑膠桿等將分類拆解，旗幟、布條等可用作再生家具的沙發布底或製作環保袋等用途；竹竿、塑膠桿則用作花圃園藝等環境造景使用，讓資源有效再利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言