挑戰陳錦祥爭取議長？ 李彥秀：不排除任何角色 有共識都願意承擔

國民黨北市內湖南港議員當選人李彥秀，以3萬7千多票，成為北市第一高票當選，由於這次國民黨拿下30席，加上報准參選1席將達31席過半，傳出黨內已有多組人選有意挑戰現任議長陳錦祥，李彥秀今回到內湖南港謝票，對於是否爭取議長，李彥秀表示，的確基層或黨內有很多勸進聲音，她當下是先把基層做好，很多事就是水到渠成，任何角色都願意承擔。

李彥秀說，接下來她會協助市長當選人蔣萬安，讓府會關係好，成為最堅強台北市，也讓台北市民認同台北隊，這才最重要，至於很多勸進聲音，她不排除任何角色，各式各樣角色，只要有能力、有共識都願意承擔。

李彥秀今受訪被問及是否爭取議長？李表示，黨內當然有很多勸進的聲音，很高興蔣萬安當選，接下來任何一個角色，都是需要黨團大家的團結，基層當然會有很多不同勸進聲音，對她來說，當下就是先把基層做好，很多事情水到渠成，黨內勸進聲音，其實她知道，但任何角色都需要黨內團結，才能將事情做好。

李表示，當下她就是先將事情做好，感謝鄉親讓她拿到這個多票數，還有港湖五席全壘打，更高興台北市藍軍拿下市長，未來如何市政關係合作最好，市政做得更好，讓台北市成為不非藍綠顏色黨派，成為最堅強台北隊，讓台北市民最多人支持，這是最重要。