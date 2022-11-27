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撐過夏季乾旱 新北三峽綠、紅茶今年產量仍有180噸
今年夏天連日高溫乾旱，造成不少新北茶葉主要產地受影響，不過三峽農會總幹事張永巨說，三峽區紅、綠茶年產量約180公噸，夏天因乾旱稍微影響產量，但好在進入秋冬季後雨水充沛，年產量回穩且品質也保持良好，而農會日前舉辦冬季碧螺春評鑑，今年由天芳茶行林孟諭獲特等獎。
新北市茶葉主要產於坪林、石碇、三峽、新店等地，種植面積754公頃、年產量約463公噸。其中三峽地區主要產碧螺春、東方美人茶及蜜香紅茶。
張永巨說，三峽區綠、紅茶年產量約180公噸，雖然今年夏天遭逢高溫乾旱，但入秋後雨水豐沛，年產量並未受影響，品質也保持優良。
三峽區農會理事長蘇俊龍表示，碧螺春屬綠茶的一種，乾茶外觀新鮮碧綠，芽尖白毫顯著，形狀細緊捲曲似螺旋，三峽為全台灣唯一碧螺春的產區，以手工採摘茶種「青心柑仔」製茶，做出來的茶湯碧綠清澈、鮮活爽口，更帶有特殊綠豆香氣，更以冷泡、冰泡法最能突顯絕佳風味，還能完整保留綠茶多酚、茶氨酸、維他命C等豐富營養成分，同時減少咖啡因與苦澀味的釋出。
三峽區農會日前舉辦碧螺春冬季評鑑，由農委會茶業改良場前場長陳國任擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味做評比。評選出特等、頭等、金獎、銀獎，最後由林孟諭拿下第一個特等獎，為天芳茶行奪得第14次特等獎。
陳國任說，特等獎茶葉外觀纖細卷曲、茶湯蜜綠清澈，喝起來鮮爽有活性又甘甜，具有天然蔬果香。獲獎關鍵是採摘細嫩茶葉，掌握室內萎凋時間、溫度及濕度，炒菁時更掌握高溫時間，以致茶湯形色香味在眾多茶品中最佳脫穎而出。
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