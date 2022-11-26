聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市行銷農業 農遊中心開張

聯合報／ 記者徐偉真／台北報導

台北產業發展局啟用全台首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」，位於圓山花博園區，離捷運圓山站步行約3分鐘即可抵達，將肩負起整合北市農遊產品並提供諮詢與購買服務，也會不定期舉辦農遊推介會、課程、分享會與體驗活動等來行銷北市農業之美。

服務中心拓展及串聯台北市3個休閒農業區、11個休閒農場、21家具特色農業旅遊認證的場域、農村社區、花博農民市集等具休閒農業旅遊資源，提供農遊諮詢、遊程銷售、農產展售、手作體驗等。

產發局表示，服務中心周圍的「農民市集」是市民假日購買全國優質農特產品的場域，「花博綠屋頂智慧農場」也是市民參與園圃生活體驗的最佳去處。民眾可以線上購買全台農業旅遊產品，發揮農場與旅行同業、民眾直接面對的推廣功能，讓民眾更了解農業，進而帶動在地農業相關產業，實踐農遊觀光最大效能。

另外，產發局也表示，創各地方政府之先建置「buy.taipei數位台北館」正式上線啟動，集結資通訊產業、電子產品及零組件、醫藥生技產業、民生服務與用品、綠能環保等五大產業，目前總共104家廠商線上參展，展出超過1200多項商品或技術服務。

北市 花博 農民

延伸閱讀

北市6熟面孔資深議員「從小看到大」 明有人將挑戰8連霸紀錄

北市三腳督選前之夜造勢拚場 藍綠白最後催票

北市8處違規停車下降90% 榮總旁科技執法12/1啟用

是選舉賭盤還是詐騙陷阱？北市刑大逮兩嫌釐清

相關新聞

新店綠湖公園停車場下月完工 有358格汽車位

新北市新店綠湖公園地下停車場將完工，是全國第一座結構體採預鑄柱工法的停車場，預定12月底完工，將成為新店地區旗艦級的全智...

榮總旁禁違停 科技執法下月啟用

北市警局自2019年起開始推動科技執法設備取締違規停車，有鑑於榮總醫院周邊就診民眾、計程車常違規停車，導致交通壅塞及影響...

北市行銷農業 農遊中心開張

台北產業發展局啟用全台首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」，位於圓山花博園區，離捷運圓山站步行約3分鐘即可...

新北原民母語扎根 延伸到幼園

新北原住民母語教學延伸至幼兒園，鼓勵公私立幼兒園申辦沉浸式族語教學計畫，把握幼兒語言黃金期，打造聽與說的族語學習環境。

金銅月刊停刊半世紀 黃金博物館發行鑛山誌延續礦山學

新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，邀請6名水金九礦山人和館方人員共同撰寫文章，探索礦山生成的來龍去脈，並從不同的面...

連勝文掃街催票 林金結承諾捐選舉補助款

新北市議員林金結今邀請國民黨副主席連勝文在土城車輛掃街催票，連勝文一到場引起民眾的歡呼，人氣頗高，許多婆婆媽媽爭相合影。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。