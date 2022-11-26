北市行銷農業 農遊中心開張

台北產業發展局啟用全台首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」，位於圓山花博園區，離捷運圓山站步行約3分鐘即可抵達，將肩負起整合北市農遊產品並提供諮詢與購買服務，也會不定期舉辦農遊推介會、課程、分享會與體驗活動等來行銷北市農業之美。

服務中心拓展及串聯台北市3個休閒農業區、11個休閒農場、21家具特色農業旅遊認證的場域、農村社區、花博農民市集等具休閒農業旅遊資源，提供農遊諮詢、遊程銷售、農產展售、手作體驗等。

產發局表示，服務中心周圍的「農民市集」是市民假日購買全國優質農特產品的場域，「花博綠屋頂智慧農場」也是市民參與園圃生活體驗的最佳去處。民眾可以線上購買全台農業旅遊產品，發揮農場與旅行同業、民眾直接面對的推廣功能，讓民眾更了解農業，進而帶動在地農業相關產業，實踐農遊觀光最大效能。

另外，產發局也表示，創各地方政府之先建置「buy.taipei數位台北館」正式上線啟動，集結資通訊產業、電子產品及零組件、醫藥生技產業、民生服務與用品、綠能環保等五大產業，目前總共104家廠商線上參展，展出超過1200多項商品或技術服務。