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新店綠湖公園停車場下月完工 有358格汽車位

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市新店區的綠湖公園地下停車場年底前可望完工。圖／新北市交通局提供
新北市新店區的綠湖公園地下停車場年底前可望完工。圖／新北市交通局提供

新北市新店綠湖公園地下停車場將完工，是全國第一座結構體採預鑄柱工法的停車場，預定12月底完工，將成為新店地區旗艦級的全智慧立體停車場，可提供358個汽車停車格、47個機車格。

交通局長鍾鳴時昨天前往了解工程進度。他表示，新店區匯聚科技、資通訊產業，「寶高智慧產業園區」在新店區寶高路，距離新店交流道5分鐘車程，近捷運七張站、地理位置優異，加上鄰近的裕隆城開發案啟動後，可望驅動北台灣經濟總體發展的雙核心重鎮。

鍾鳴時說，綠湖公園地下停車場位在寶高智慧產業園區和裕隆城區域中，總工程經費5億4909萬元。採用結構體工程採預鑄柱工法，整面牆先做好，再運往銜接，而非先立梁柱再灌漿，模組化品質管控佳，且每層樓可縮短約7天工期，降低裝修成本約225萬餘元，還比原設計多出22格汽車格、47格機車格。

交通局指出，綠湖公園地下停車場導入大自然主題意象，以「24節氣」彩繪標示停車區位，並將引進車牌辨識、車位在席偵測系統等智慧停車服務；地上面積達3千餘坪的綠湖公園種植近500株綠樹，並有生態池和環湖森林步道，是新店的「綠肺」，也為動、植物保存友善的棲息環境。

停車場 節氣

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