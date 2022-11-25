雙溪區內挖路完成電桿下地 還給居民安全環境

雙溪區雙溪里內挖路因為比鄰而居，加上電桿林立，非常靠近民宅，居民都擔心容易發生危險，經過多年努力，終於爭取到電桿下地工程，民眾也說真的看起來乾淨多了，更重要的是也不會影響救災車輛進出，安全更有保障。

雙溪區長藍瑞珉說，內挖路道路狹小，但兩旁房屋林立，但電纜線分布錯綜複雜又靠近民宅，感謝在議員林裔綺和地方里長共同努力之下，將電纜線地下化，還給居民久違的天際線。

雙溪里長盧燈煌說，內挖路因為本來就不寬，但雙邊都是住家，住家外就是電桿林立，居民時常擔心會發生意外，或是影響救災車輛進出，因此這次電桿可以下地，也讓居民鬆了一口氣。

市議員林裔綺，東北角地區有許多巷道電桿林立，不僅造成市容景觀不佳，也可能影響救災救護車輛進出，因此這幾年也逐步爭取電桿下地工程，這次雙溪里內挖路完成下地，也讓居民安全更有保障。