快訊

世足賽／卡達隊史首顆進球出爐 仍以1：3不敵塞內加爾

雙溪區內挖路完成電桿下地 還給居民安全環境

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區雙溪里內挖路完成到電桿下地工程，民眾也說真的看起來乾淨多了。圖／觀天下有線電視提供
雙溪區雙溪里內挖路完成到電桿下地工程，民眾也說真的看起來乾淨多了。圖／觀天下有線電視提供

雙溪區雙溪里內挖路因為比鄰而居，加上電桿林立，非常靠近民宅，居民都擔心容易發生危險，經過多年努力，終於爭取到電桿下地工程，民眾也說真的看起來乾淨多了，更重要的是也不會影響救災車輛進出，安全更有保障。

雙溪區長藍瑞珉說，內挖路道路狹小，但兩旁房屋林立，但電纜線分布錯綜複雜又靠近民宅，感謝在議員林裔綺和地方里長共同努力之下，將電纜線地下化，還給居民久違的天際線。

雙溪里長盧燈煌說，內挖路因為本來就不寬，但雙邊都是住家，住家外就是電桿林立，居民時常擔心會發生意外，或是影響救災車輛進出，因此這次電桿可以下地，也讓居民鬆了一口氣。

市議員林裔綺，東北角地區有許多巷道電桿林立，不僅造成市容景觀不佳，也可能影響救災救護車輛進出，因此這幾年也逐步爭取電桿下地工程，這次雙溪里內挖路完成下地，也讓居民安全更有保障。

議員

延伸閱讀

新北消防砸400萬建救災系統 審計處糾正不利應變

瑞芳三里活動中心電梯啟用 長者不用爬梯喘吁吁

瑞平雙貢對壘！蕭敬嚴邀簽承諾書 林裔綺：不需隨之起舞

東北角義消弟兄祝連任 林裔綺感動紅了眼眶

相關新聞

金銅月刊停刊半世紀 黃金博物館發行鑛山誌延續礦山學

新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，邀請6名水金九礦山人和館方人員共同撰寫文章，探索礦山生成的來龍去脈，並從不同的面...

新店綠湖公園停車場將完工 提供358格停車位

位於新北市新店區的綠湖公園地下停車場即將完工，新北市交通局長鍾鳴時表示，綠湖公園地下停車場工程是全國第一座結構體採預鑄柱...

連勝文掃街催票 林金結承諾捐選舉補助款

新北市議員林金結今邀請國民黨副主席連勝文在土城車輛掃街催票，連勝文一到場引起民眾的歡呼，人氣頗高，許多婆婆媽媽爭相合影。...

北市8處違規停車下降90% 榮總旁科技執法12/1啟用

北市警局自2019年起開始推動科技執法設備取締違規停車，目前已啟用科技執法地點有8處，統計今年10月各處設備取締違停計1...

數位台北館正式啟動 打破單一線上經貿拓銷時間限制

台北市產業發展局表示，台北市政府創各地方政府之先建置「buy.taipei數位台北館」（buy.taipei），24日正...

台北市休閒農業旅遊服務中心正式啟用 可提供農遊諮詢

為推廣台北市休閒農業，台北市政府產業發展局24日正式啟用全台首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」，拓展及串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。