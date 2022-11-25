汐止消防新生訓練展成果 菜鳥蛻變成鳳凰

每當消防隊有新進同仁報到時，都會有經驗豐富的資深學長，帶著新生學生，而今年新北市消防局六大隊分配到兩位新生，在報到後也進行為期3週的新生訓練，包括消防救災、救護技巧等等，現在訓練完成也投入了實際救災救護行列。

剛從警專畢業分配到汐止消防分隊的兩位新生，10月底報到，也進行為期三個禮拜的新生訓練，項目除了CPR，另外還有水帶佈線延伸、水箱水庫車操作、雙節梯架梯救援、射水滅火技巧，還有就是破壞器材使用，在學長的指導下，利用破壞機具將鐵條切割。

汐止消防分隊長吳泊諭指出，在消防工作的訓練上，不外乎就是救災救護救助，還有駕駛訓練、文書跟法規，主要是從他們觀察敏銳、動作敏捷跟工作態度著手，每月每週都會訂定學習目標，例入轄區消防栓的位置、車輛的器材、救護情境等等，都會逐一訓練，從訓練中的經驗以戰養戰，經驗的傳承相輔相成，逐步養成一位法律、道德、專業兼具的消防人員，畢竟擁有專業的救災救護技能，也讓民眾能夠安心。

這次新北市消防六大隊，只有兩位新進隊員，分別是蔡舜旭及許哲豪，大隊也將唯二消防新生分配到汐止消防分隊，訓練完成後也舉辦師徒制授教儀式，而這兩位9年級生，在完成訓練後，也已經開始出勤，投入實際救災救護行列。

第六救災救護大隊大隊長莊渝淵表示，書本上學習的知識，是從事消防工作的基礎，但真實進火場打火狀況瞬息萬變，新進同仁的經驗必定有所不足，因此「師徒制」就顯得非常重要了，藉由學長經驗的傳承，讓新進同仁精進在救災、救護技術的同時，也增加了執行消防工作的安全性、讓消防工作能順利的進行。