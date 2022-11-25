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汐止保長坑溪步道窄 散步民眾卡卡盼拓寬

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保長坑溪步道太窄，新北市議員張錦豪服務處會勘，希望步道能夠拓寬，讓民眾散步休閒更舒適安全。圖／觀天下有線電視提供
汐止區保長坑溪步道太窄，新北市議員張錦豪服務處會勘，希望步道能夠拓寬，讓民眾散步休閒更舒適安全。圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長坑溪步道是保長地區居民唯一的休閒去處，不過，靠近大同路口的整段步道太窄，當兩邊都散步民眾要過的時候，就會卡卡，得要有人側身才能過，新北市議員張錦豪服務處會勘，希望步道能夠拓寬，讓民眾散步休閒更舒適安全。

保安里長蘇忠吉說，大同路三段保長坑溪步道，經常有很多人來散步運動，但是步道非常狹窄，常常在迎面兩個人通行的時候會發生碰撞，有時候還必須有人側身，禮讓另一個人才能通行，在里民通行上非常的不便，所以，希望能夠將步道加寬，另外，汐止多雨，鋪面的部分也建議用粗石子鋪面，才不會下雨長青苔濕滑。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，因為保長坑溪保安里這一帶休憩的地方非常少，防汛道路成了里民唯一休憩的地方，所以，在早上黃昏在這裡散步休閒的人很多，但是在靠近大同路段大約100多公尺長的路段真的太窄，兩個人過都會肩碰肩產生碰撞，所以，特地請市府水利局、公所等相關單位一起會勘，也決定將防汛道路拓寬80公分，由市府水利局負責設計施工。

汐止 議員

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