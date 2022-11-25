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淡水崁頂里活動中心要興建 經費達1億700萬元

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區崁頂里崁頂活動中心，1、2樓將作為幼兒園，3樓作為活動中心，還有設置禮堂使用，編列經費1億700萬元。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區崁頂里崁頂活動中心，1、2樓將作為幼兒園，3樓作為活動中心，還有設置禮堂使用，編列經費1億700萬元。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區崁頂里人口2萬3千多人，里民都期盼能夠有一座市民活動中心，目前新北市民政局確定在淡水崁頂里公23公園，建置一座3樓高的崁頂活動中心，1、2樓將作為幼兒園，3樓作為活動中心，還有設置禮堂使用，編列經費1億700萬元。預計113年底就會完工啟用。

崁頂里長盧春安表示，其實當初淡海新市鎮在規劃的時後，營建署就有設置活動中心的想法，但當時新市鎮人口不多因而停擺，而在里長上任後，積極向中央營建署與新北市政府溝通爭取，並且尋找公23公園，在多目標使用用地解編之後，得以在這塊公園進行活動中心的建設，目前設計也都已經完成，搭配在12月就要啟用的公23共融公園遊具設施，讓崁頂有更好的生活品質。

里長盧春安指出，這一座崁頂活動中心，不僅是會規劃一、二樓做為幼兒園來使用，旁邊也會有停車空間，搭配三樓的市民活動中心，可以開辦各種讓里民來參加的課程，不僅是讓活動中心使用率提高，也讓公23公園更加活絡，也期盼在他努力爭取成果之下，能夠帶給崁頂里民更完善的生活環境。

淡水 幼兒園

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