快訊

世足賽／卡達隊史首顆進球出爐 仍以1：3不敵塞內加爾

淡水民生公園改造動土 打造地方特色主題公園

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區民生公園舉辦動土儀式，期盼將一座公園打造具有地方特色主題的共融遊戲場公園。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區民生公園舉辦動土儀式，期盼將一座公園打造具有地方特色主題的共融遊戲場公園。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區民生公園屬於社區鄰里公園，為民生里舉辦聖誕節或節慶活動等主要場所，但因公園年代久遠且設施老舊，因此，在新北市議員蔡錦賢、鄭宇恩經費爭取協助，也舉辦動土儀式，期盼將一座公園打造具有地方特色主題的共融遊戲場公園。

民生公園從2008年闢建至今已經14年，面積大約有2千平方公尺，市議員鄭宇恩表示，當時公園設計，遊戲場和體健設施則被迫擠在一旁的小區塊，除了中間大廣場可以提供里內辦理各項活動之外，其餘的空間視覺感受相當壓迫。

蔡錦賢則說，能夠改善公園規劃他都非常支持，也期待改後的成果。

這次民生公園加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，由於體健設施鄰近兒童遊戲區周邊，為確保兒童遊戲環境安全及整體環境通透性，進行整體意象改善，改善以樹梅坑溪為主視覺進行設計，除了昆蟲主題的遊戲場設施及年長者體健器材外，進行景觀植栽整理，打造地方特色公園。

淡水區長巫宗仁表示，感謝蔡錦賢議員、鄭宇恩議員協助經費爭取，鄭戴麗香議員、陳偉杰議員全力支持及市政府經費的補助，民生公園整體改善工程，工期預計5個月，預計於112年4月底前完成，屆時可為本區再增添1座富有特色的公園，提供大竹圍地區的大小朋友一個健身、娛樂的好所在。

議員 淡水

延伸閱讀

選舉最後關頭陸戰花招百出 跑步、騎單車宣傳有效嗎？

提倡綠色交通 鄭宇恩ubike車隊淡水掃街拜票

才剛生完小孩就跑行程 新手媽媽鄭宇恩全力衝刺

73歲保持健康拚選戰 蔡錦賢日走萬步運動

相關新聞

金銅月刊停刊半世紀 黃金博物館發行鑛山誌延續礦山學

新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，邀請6名水金九礦山人和館方人員共同撰寫文章，探索礦山生成的來龍去脈，並從不同的面...

新店綠湖公園停車場將完工 提供358格停車位

位於新北市新店區的綠湖公園地下停車場即將完工，新北市交通局長鍾鳴時表示，綠湖公園地下停車場工程是全國第一座結構體採預鑄柱...

連勝文掃街催票 林金結承諾捐選舉補助款

新北市議員林金結今邀請國民黨副主席連勝文在土城車輛掃街催票，連勝文一到場引起民眾的歡呼，人氣頗高，許多婆婆媽媽爭相合影。...

北市8處違規停車下降90% 榮總旁科技執法12/1啟用

北市警局自2019年起開始推動科技執法設備取締違規停車，目前已啟用科技執法地點有8處，統計今年10月各處設備取締違停計1...

數位台北館正式啟動 打破單一線上經貿拓銷時間限制

台北市產業發展局表示，台北市政府創各地方政府之先建置「buy.taipei數位台北館」（buy.taipei），24日正...

台北市休閒農業旅遊服務中心正式啟用 可提供農遊諮詢

為推廣台北市休閒農業，台北市政府產業發展局24日正式啟用全台首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」，拓展及串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。