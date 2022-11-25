淡水民生公園改造動土 打造地方特色主題公園

淡水區民生公園屬於社區鄰里公園，為民生里舉辦聖誕節或節慶活動等主要場所，但因公園年代久遠且設施老舊，因此，在新北市議員蔡錦賢、鄭宇恩經費爭取協助，也舉辦動土儀式，期盼將一座公園打造具有地方特色主題的共融遊戲場公園。

民生公園從2008年闢建至今已經14年，面積大約有2千平方公尺，市議員鄭宇恩表示，當時公園設計，遊戲場和體健設施則被迫擠在一旁的小區塊，除了中間大廣場可以提供里內辦理各項活動之外，其餘的空間視覺感受相當壓迫。

蔡錦賢則說，能夠改善公園規劃他都非常支持，也期待改後的成果。

這次民生公園加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，由於體健設施鄰近兒童遊戲區周邊，為確保兒童遊戲環境安全及整體環境通透性，進行整體意象改善，改善以樹梅坑溪為主視覺進行設計，除了昆蟲主題的遊戲場設施及年長者體健器材外，進行景觀植栽整理，打造地方特色公園。

淡水區長巫宗仁表示，感謝蔡錦賢議員、鄭宇恩議員協助經費爭取，鄭戴麗香議員、陳偉杰議員全力支持及市政府經費的補助，民生公園整體改善工程，工期預計5個月，預計於112年4月底前完成，屆時可為本區再增添1座富有特色的公園，提供大竹圍地區的大小朋友一個健身、娛樂的好所在。