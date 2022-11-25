快訊

T1聯盟／為霍華德助拳 雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

幸運兒只花125元就中獎！ 萊爾富這門市開出千萬發票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金銅月刊停刊半世紀 黃金博物館發行鑛山誌延續礦山學

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，梳理黃金瀑布形成水金九獨特景致的歷史。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，梳理黃金瀑布形成水金九獨特景致的歷史。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，邀請6名水金九礦山人和館方人員共同撰寫文章，探索礦山生成的來龍去脈，並從不同的面向述說對家園的情感。礦山誌融合歷史發展、文化資產和地質生態，盼能延續「礦山學」的精神。

黃金博物館表示，台金公司早年曾發行內部刊物「金銅月刊」，內容從公司訊息、礦業技術研究到員工居民日常生活，充滿在地礦山的精神。金銅月刊已停刊近半世紀，期許鑛山誌在「後礦山時代」，可以繼續連結在地人與外鄉人，建構礦山的人口網絡，成為共創礦山未來的平台。

館方說，創館目標就是在保存與傳承文化資產，發展礦業研究。「亞洲金都」曾是水金九的響亮名號，留下不少金礦等重要文化資產與史蹟。近年藉由公私協力形成礦山學的脈絡，藉由發行鑛山誌，探索礦山生成的來龍去脈，也象徵礦山學開展新的里程碑。

鑛山誌創刊號主題為「家園的尺度」，內容包含鳥瞰的人神共構、地底的礦脈動力、地表的風土風水、廠房的前世今生、聚落的消逝蛻變等篇章。6篇文章藉由在地人撰述，闡釋6個面向的礦山知識學。

其中「礦山景物人事」單元，收錄九份金礦博物館館長曾譯嫻等在地人，對於九份、金瓜石山城的回憶與夢想。「博物館觀點」則是博物館從在地觀點回應主題，探討地質公園與礦山家園的可能性。

黃金博物館表示，期待礦山學不僅只是地方知識學，更是新北學與台灣學的一環。鑛山誌售價150元，11月30日前在民眾於博物館「金采賣店」選購，享8折優惠，詳情可到黃金博物館粉絲頁（https://www.facebook.com/goldmuseum）查詢。

新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，售價150元。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，售價150元。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，內容有自然礦物注入河流並作用後，形成陰陽海的特殊面貌。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，內容有自然礦物注入河流並作用後，形成陰陽海的特殊面貌。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，記述金瓜石聚落的礦山故事。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，記述金瓜石聚落的礦山故事。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，用信仰的特殊角度，探討礦山生活的過去與未來。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，用信仰的特殊角度，探討礦山生活的過去與未來。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，內容有基隆山、陰陽海等豐富地景，形成水金九特有的風土民情。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，內容有基隆山、陰陽海等豐富地景，形成水金九特有的風土民情。圖／黃金博物館提供

礦山 黃金博物館 文化資產

延伸閱讀

影／南科考古館辦「直擊後臺」特展 展現考古幕後實況

動物們躍紙上！國小生超齡雙語筆記「圖文並茂」 逾千人讚：前途無量

黃金博物館參與式舉算 聯手在地社區打造文化金礦山

透視礦山─大地館5G場域常設展

相關新聞

金銅月刊停刊半世紀 黃金博物館發行鑛山誌延續礦山學

新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，邀請6名水金九礦山人和館方人員共同撰寫文章，探索礦山生成的來龍去脈，並從不同的面...

新店綠湖公園停車場將完工 提供358格停車位

位於新北市新店區的綠湖公園地下停車場即將完工，新北市交通局長鍾鳴時表示，綠湖公園地下停車場工程是全國第一座結構體採預鑄柱...

連勝文掃街催票 林金結承諾捐選舉補助款

新北市議員林金結今邀請國民黨副主席連勝文在土城車輛掃街催票，連勝文一到場引起民眾的歡呼，人氣頗高，許多婆婆媽媽爭相合影。...

北市8處違規停車下降90% 榮總旁科技執法12/1啟用

北市警局自2019年起開始推動科技執法設備取締違規停車，目前已啟用科技執法地點有8處，統計今年10月各處設備取締違停計1...

數位台北館正式啟動 打破單一線上經貿拓銷時間限制

台北市產業發展局表示，台北市政府創各地方政府之先建置「buy.taipei數位台北館」（buy.taipei），24日正...

台北市休閒農業旅遊服務中心正式啟用 可提供農遊諮詢

為推廣台北市休閒農業，台北市政府產業發展局24日正式啟用全台首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」，拓展及串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。