金銅月刊停刊半世紀 黃金博物館發行鑛山誌延續礦山學

新北市立黃金博物館發行「鑛山誌」創刊號，邀請6名水金九礦山人和館方人員共同撰寫文章，探索礦山生成的來龍去脈，並從不同的面向述說對家園的情感。礦山誌融合歷史發展、文化資產和地質生態，盼能延續「礦山學」的精神。

黃金博物館表示，台金公司早年曾發行內部刊物「金銅月刊」，內容從公司訊息、礦業技術研究到員工居民日常生活，充滿在地礦山的精神。金銅月刊已停刊近半世紀，期許鑛山誌在「後礦山時代」，可以繼續連結在地人與外鄉人，建構礦山的人口網絡，成為共創礦山未來的平台。

館方說，創館目標就是在保存與傳承文化資產，發展礦業研究。「亞洲金都」曾是水金九的響亮名號，留下不少金礦等重要文化資產與史蹟。近年藉由公私協力形成礦山學的脈絡，藉由發行鑛山誌，探索礦山生成的來龍去脈，也象徵礦山學開展新的里程碑。

鑛山誌創刊號主題為「家園的尺度」，內容包含鳥瞰的人神共構、地底的礦脈動力、地表的風土風水、廠房的前世今生、聚落的消逝蛻變等篇章。6篇文章藉由在地人撰述，闡釋6個面向的礦山知識學。

其中「礦山景物人事」單元，收錄九份金礦博物館館長曾譯嫻等在地人，對於九份、金瓜石山城的回憶與夢想。「博物館觀點」則是博物館從在地觀點回應主題，探討地質公園與礦山家園的可能性。