新店綠湖公園停車場將完工 提供358格停車位

位於新北市新店區的綠湖公園地下停車場即將完工，新北市交通局長鍾鳴時表示，綠湖公園地下停車場工程是全國第一座結構體採預鑄柱工法的停車場，工程品質管控佳，且工期不受天候影響，目前工程進度已逾95%，可提供358格汽車停車位、47格機車停車位，成為新店地區旗艦級的全智慧立體停車場。

鍾鳴時表示，新店區匯聚科技、資通訊產業，人才密集；「寶高智慧產業園區」位處新店區寶高路，距離新店交流道5分鐘車程，近捷運七張站、地理位置優異，加上鄰近的裕隆城開發案啟動後，可望成為驅動北臺灣經濟總體發展的雙核心重鎮。

鍾鳴時說，綠湖公園地下停車場位於寶高智慧產業園區和裕隆城區域之中，總工程經費5億4909萬元。採用結構體工程採預鑄柱工法，模組化品質管控佳且每一層樓可縮短約7天工期，不受天候影響工程進度，同時不僅降低裝修成本約225萬餘元，還比原來設計多了22格汽車格、47格機車格，創全國停車場營造先驅。