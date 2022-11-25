連勝文掃街催票 林金結承諾捐選舉補助款

新北市議員林金結今邀請國民黨副主席連勝文在土城車輛掃街催票，連勝文一到場引起民眾的歡呼，人氣頗高，許多婆婆媽媽爭相合影。連勝文評估六都選情樂觀，尤其北部三都勝選在望。連勝文也以自身曾在助選場合遭受槍擊經驗表示，民進黨沒有用奧步不會選舉，林金結則承諾將捐出選舉補助款幫助教育。

新北市選委會111年新北市地方公職人員選舉人名冊統計，新北市第八選區土樹三鶯選舉人數合計有49萬7438人，土城19萬4014人，三峽9萬764票，樹林14萬2515人，鶯歌7萬145人，若以五成五投票率可投出27萬3590票，比四年前有效票29萬9751票低了2萬多票。

林金結表示，選情瞬息萬變，誰都不能保證自己一定上，尤其自己成為民進黨候選人圍攻分票的首要對象，更有人私下說「一定要把林金結打下來。」，加上預估選舉人投票數比四年前要低，自己感到很深的危機感，但是自己服務紮實，誠懇認真，還是一步一腳印。

林金結每次參選的選舉補助款已經全部捐給學校累積達363萬餘元，林金結表示窮不能窮教育，苦不能苦孩子，承諾此次選舉將繼續全額捐出一票30元的選舉補助款給教育，讓孩子們可以看見未來。