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北市8處違規停車下降90% 榮總旁科技執法12/1啟用

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市警察局交通大隊表示，目前8處科技執法違規停車數量減少90%。圖／北市交通大隊提供
台北市警察局交通大隊表示，目前8處科技執法違規停車數量減少90%。圖／北市交通大隊提供

北市警局自2019年起開始推動科技執法設備取締違規停車，目前已啟用科技執法地點有8處，統計今年10月各處設備取締違停計1840件，相較測試期間平均每月18741件，減少約90%；另外，榮總醫院周邊已建置「違規停車科技執法設備」，將於12月1日正式啟用。

台北市現已啟用8處「違規停車」科技執法設備，包含市府轉運站、臺北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、臺北轉運站、內湖路1段739號前、捷運公館站，係以本市重要幹道、車站及醫院周邊等因素評估建置，以確保增進交通安全、順暢及傷患救助。

有鑑於「榮總醫院周邊」就診民眾、計程車常違規停車，導致交通壅塞及影響救護車通行，為有效遏止車輛違規停車影響交通順暢與救護動線，北市警局交通大隊已規劃建置「違規停車科技執法設備」，目前為設備測試及宣導期，今年12月1日將正式啟用執法。

北市交通大隊表示，違規停車科技執法設備，是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，如發現偵測區內有違停車輛，即自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發；依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處600元以上1200元以下罰鍰，「並排停車」可處2400元罰鍰。

北市交通大隊說，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於劃有紅線路段、黃網格、行人穿越道或交岔路口10公尺內等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。

台北市警察局交通大隊表示，目前8處科技執法違規停車數量減少90%。圖／北市交通大隊提供
台北市警察局交通大隊表示，目前8處科技執法違規停車數量減少90%。圖／北市交通大隊提供

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