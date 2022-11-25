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數位台北館正式啟動 打破單一線上經貿拓銷時間限制

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台泰推介媒合會上，業者一對一媒合洽談。圖／台北市產業發展局提供
台泰推介媒合會上，業者一對一媒合洽談。圖／台北市產業發展局提供

台北市產業發展局表示，台北市政府創各地方政府之先建置「buy.taipei數位台北館」（buy.taipei），24日正式上線啟動。為協助台北市的企業拓展海外市場，振興後疫情時代的產業商機，數位台北館搭建3D元宇宙線上貿易平台，採常設館設置模式，並為促進採購商機，北市府同時辦理首場線上「台泰推介媒合會」，邀請泰國買家與參展廠商線上接洽。

產業局表示，「buy.taipei 數位台北館」集結資通訊產業、電子產品及零組件、醫藥生技產業、民生服務與用品、綠能環保等五大產業，目前總共104家廠商線上參展，包含知名參展廠商東元電機、所羅門科技、訊聯生物科技、逸達生物科技、旭隼科技等，展出超過1200多項商品或技術服務。

產業局說，因應疫情，北市府積極推動線上經貿拓銷，2021年至2022年累計共舉行10場拓銷活動，協助260家企業與40個國家950位外國買主辦理1792場線上洽談，創造約1.52億美元商機（約新台幣47.4億元），惟廠商多反映希能由單一市場擴大為全時區市場，因此北市府推動「buy.taipei數位台北館」即採常設館的方式設置，打破單一線上經貿拓銷的時間限制，讓更多廠商參與線上經貿拓銷活動。

產業局表示，展館運用數位互動科技、擬真建模技術建置，以3D 場景設計、3D任意走動模式、720度環景情境區、720度3D客製攤位，營造親臨現場的沉浸式體驗，大幅提升參觀者使用感受，猶如貿易的元宇宙展銷空間，讓實體展覽走向線上的整體感受超越真實。

產業局表示，「buy.taipei數位台北館」整合了即時資訊、參展商產品陳列、線上會議、推介會論壇及即時客服等功能，讓各領域商家品牌輕鬆被看見，買賣也變得更加容易。藉由5個主題展館供廠商陳列產品型錄、形象影片並提供分類及可搜尋的功能，另為增加流量，北市府加強宣傳於國際大型展覽導流並辦理2場推介會，邀國際買主出席，協助參展廠商預約洽談、全力拓展海外市場。

產業局表示，北市府期許透過「buy.taipei數位台北館」，持續行銷並提升北市創新及優良廠商的國際能見度，也促進國際買主於拓銷會以外的時間仍能瞭解本市產業及產品優勢，提升媒合成功的機會，擴大採購商機，也幫助企業持續透過零接觸的數位線上洽談方式，以雲端連線全球各國買主。

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