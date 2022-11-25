台北市休閒農業旅遊服務中心正式啟用 可提供農遊諮詢

為推廣台北市休閒農業，台北市政府產業發展局24日正式啟用全台首創以農業旅遊為主的「台北市休閒農業旅遊服務中心」，拓展及串聯台北市3個休閒農業區、11個休閒農場、21家「特色農業旅遊場域認證」、農村社區、花博農民市集等具休閒農業旅遊資源，提供農遊諮詢、遊程銷售、農產展售、手作體驗等，更能線上購買全台農業旅遊產品，將是全國整合性與便利性佳的農業據點。

台北市休閒農業旅遊服務中心位於圓山花博園區，離捷運圓山站步行約三分鐘即可抵達，將肩負起整合台北市農遊產品並提供諮詢與購買服務，也會不定期舉辦農遊推介會、課程、分享會與體驗活動等來行銷北市農業之美。周圍的「農民市集」更是市民假日購買全國優質農特產品的場域，「花博綠屋頂智慧農場」也是市民參與園圃生活體驗的最佳去處。

產業局表示，民眾可以線上購買全台農業旅遊產品，發揮農場與旅行同業、民眾直接面對的推廣功能，讓民眾更了解農業，進而帶動在地農業相關產業，實踐農遊觀光最大效能。

產業局表示，台北市交通便利，從市中心透過大眾運輸工具1小時內就能抵達台北市各地農園，因此先後畫定「白石湖休閒農業區」、「貓空休閒農業區」及「竹子湖休閒農業區」等3處休閒農業區，休閒農場有11家，積極鼓勵農場申請特色農業旅遊場域認證，至今已有21家取得認證，將持續輔導增加中。

產業局表示，產業局多年來輔導台北市農場提升場域、服務與農遊遊程，且在疫情期間協助農場持續精進，更整合農場業者組成台北市休閒農業發展協會，期透過互助合作，自發的強化服務與產品，產業發展局將持續與農民團體攜手合作，為遊客提供更好的感受，體驗放鬆、健康與知識的北市農遊樂趣。