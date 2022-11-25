中市PM2.5降至13.1微克 中市府：空品不良日大幅減少

環保署空品監測站資料顯示，截至今年11月23日止，台中市PM2.5濃度13.1微克，不僅符合國家標準，相較107年同期19.0微克，大幅減少5.9微克，改善率達31%。空品不良日方面，截至今年11月23日僅11天，相較107年同期56天，大幅減少45天，空氣品質明顯改善。

環保局提到，中央訂有空氣品質日平均標準，為每立方米必須小於35微克，根據環保署空品統計數據顯示，107年1月1日至11月23日止共301天符合標準，今年同期比較已提升至323天，空氣品質良好至普通天數增加22天，顯示空品改善幅度顯著。

環保局指出，由中央氣象局的能見度統計來看，104年至107年沒有任何一天能見度可達到20公里，但108年開始統計至今年10月底，最大能見度20公里的天數已達62天，創下最佳紀錄；而能見度大於15公里以上，統計至11月23日已達157天，遠高於107年的48天。

環保局指出，根據全國空氣污染物排放清冊資料，台中市境內的固定污染源氮氧化物與硫氧化物合計排放量減量也是全台第一，這些都是PM2.5的前驅物，為中部地區空氣改善做出貢獻。

後續除要求台中電廠落實減煤外，市府也針對固定、移動及逸散等污染提出全方位防制方針，包含成立專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控、環評導入空污季減排、工地周邊道路揚塵防制100%。

另環保局也補助老舊機車汰換、推廣電動車輛充換電站、企業環保車隊、公共工程加裝CCTV及微型感測器、輔導餐飲業油煙、推廣環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街、智慧停車雲端系統、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工具、IBIKE倍增等對策。

環保局長陳宏益表示，從空品改善數據來看，方法是對了，但改善需要時間，市府願意與企業、市眾一起努力，為大家呼吸的環境貢獻心力。