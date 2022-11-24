北捷劍潭站TOD案今報告 環保、建築專家反對

台北捷運公司計畫在劍潭站推動TOD開發案，去年10月通過北市都審，將興建18層樓的複合式大樓，北捷今針對修正的部分提出報告案。不過當地居民、環保及建築學者就認為，TOD恐加劇交通堵塞、造成景觀破壞，批評該案開發規模不當，要求都審會撤銷審議結果。

台北捷運劍潭站TOD案，預計耗費30億元打造地上18樓建物，引進商辦、餐飲業，以提升收入，預計明年動工，2027年完工，採建築立面背景式設計融入都市地景，並調整大樓立面綠化及色調、增加地面層開放空間、塔樓部退縮劍潭站造型南移50公尺等項目，今天北市都審會進行修正報告案，就有不少反對意見。

都市設計學會理事長梁豫漳指出，該案開發量體過於高大，勢必嚴重破壞圓山地區人文自然的都市景觀，且在既有的壅塞路徑上，造成更多的人車交通衝擊。國立台北科技大學建築系副教授林靜娟認為，台北身為首善之都，應更珍惜地理環境，不該犧牲市民所擁有的公共財，只為填補北捷的虧損，破壞城市重要的人文脈絡。

而都審會委員質疑，過去有委員在審議時持反對意見及建議，但北市府事後卻都沒有明確回答，委員不反對開發案，只是要重新評估大樓設計與高度，此案許多建築專家學者都有陳情，呼籲北市府尊重專業，也應提交通評估報告。

不過承德里里長陳洲平主張，反對的專家學者都不是住在附近，卻要干涉當地的發展，里內居民皆對此案樂觀其成，認為可帶動當地發展、不該被阻礙，希望此案盡快進行，不要拖延興建。

針對交通壅塞、景觀破壞等質疑，北捷報告時回應，預估大樓內辦公人員搭乘大眾運輸比例將高達70%，民眾無需自行駕車往返，還會建置汽車停車位，並不會影響當地交通；而北捷也認為，「都市景觀風貌破壞」的說法無客觀標準，且北捷已調降大樓高度、降低景觀衝擊。