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北市松湖超高壓變電所都審過關 居民憂電磁波影響健康

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台電規畫在北市內湖區設松湖超高壓變電所，北市都審委員會審查後，9月通過地下層部分，地上層在修改內容後也於今天通過審查。圖／台電提供
台電規畫在北市內湖區設松湖超高壓變電所，北市都審委員會審查後，9月通過地下層部分，地上層在修改內容後也於今天通過審查。圖／台電提供

台電規劃在北市內湖區興建松湖超高壓變電所，地下變電設備空間今年9月通過北市都市計畫審議委員會審查；今天續審地上層建物，當地區民提出變電所的安全憂慮、都審委員也要求台電加強鄰里溝通，經討論後，北市都審主席、都發局長黃一平宣布全案修正後通過。

北市南港、內湖、松山用電仰賴汐止超高壓變電所，為平均分布電網減輕負荷，台電規劃松湖超高壓變電所興建逾20年，地上、地下各4層，上方將設置老人日照、托嬰等福利設施，下方為變電設施，今北市都審通過審議。

內湖區行善里里長沈茂松今出席都審會，他表示居民擔心電磁波有疑慮，但委員會卻相信台電片面之詞，若沒問題早就在前市長馬英九時代就通過，如今柯文哲強行過關，好像卸任了就沒他的事，根本就是甩鍋。週美里長丘麗玲指出，附近居民了解台北市電力需求，但對變電所有安全疑慮，希望都審會幫忙嚴格把關。

有都審委員認為，變電所可能會影響到居民，雖然台電提到這部分已地下化，但居民擔心的電磁波仍是個問題，台電應提出科學數據讓居民安心，並盡力溝通。也有委員提到，應考慮大樓內社福設施進出動線，也要考慮增加臨時停車空間，建議大樓規劃人行高架橋銜接建物內部，可以讓行人在大樓內部行走。

台電回應，變電所的安全無虞絕對是優先考量，相關建物規劃設計一定會讓民眾願意使用，將持續強化跟民眾溝通，並就都審會提出的意見進行修正，一周內將修正後的資料送北市都發局核定，通過才能申請相關執照，至於動工時程則尚未確定。

台電 北市 內湖

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