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提昇偏鄉孩子英語教育 國際扶輪社捐助21萬元

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
國際扶輪3490地區基隆分區捐助21萬元支持瑞芳區五校雙語課程，為提昇偏鄉小朋友的英語能力盡一份心力。圖／觀天下有線電視提供
國際扶輪3490地區基隆分區捐助21萬元支持瑞芳區五校雙語課程，為提昇偏鄉小朋友的英語能力盡一份心力。圖／觀天下有線電視提供

國際扶輪3490地區基隆分區今(24)日到瑞芳國小進行瑞芳區五校雙語課程捐贈活動，總共捐助21萬元支持瑞芳區包括瑞芳、義方、瑞濱、九份、瓜山國小，發展之雙語課程所需的教學經費，為提昇偏鄉小朋友的英語能力盡一份心力。

在全球化浪潮席捲下，建構英語學習環境已是各縣市政府推動英語教育的重要施政作為。目前，瑞芳區五校共同發展雙語課程，以英語為學習工具，由外師進行社會領域之課程教學。期許學生能從實作的體驗活動課程中，活用社會知識且增進英語聽、說、讀、寫的能力。

為了達到有效學習，學生在課堂中通常需要大量的教具、文具等材料；例如：小書製作、海報看板、單字句型卡、製作古文明建築…。此外，近年來瑞小積極成立「親善大使社團」，力求提升學生之英語口說能力，以能熟練地和國外學生進行視訊交流為目標，增加學生的國際視野。

瑞芳區五校雙語教學策略聯盟已邁入第5年，課程歷經多次的滾動式修正，已逐漸發展出適合瑞芳區學童的雙語課程。課程發展所需的教材、教學團隊專業進修和學生國際交流等活動，需要經費的支持才能持續進行，今天基隆扶輪社的經費挹注，無疑是為偏鄉教育注入一股暖流。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，非常感謝基隆永昌扶輪社社長顏蔡宏的大力促成，使得瑞芳五校能得到扶輪3490地區基隆分區的寶貴資源挹注，共同支持偏鄉的雙語教育發展。

國際扶輪3490地區基隆永昌扶輪社社長顏蔡宏表示，藉由這次雙語教育的投入，發揮拋磚引玉的效果，為提昇偏鄉小朋友的英語能力盡一份心力，展現出國際扶輪年度口號「想像扶輪」的精神，透過該捐贈活動展現出更大的服務想像和照顧更多努力生活和學習的孩子。

瑞芳 偏鄉教育

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