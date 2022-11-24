年輕人再出奇招 廖先翔拿競選旗跑步掃街

年輕人參選真的有很多另類想法，取代車隊掃街，爭取連任的新北市議員廖先翔在早上站路口講笑話給機車騎士聽，而晚上則是手拿著自己的競選旗子，用跑步的方式在汐止大街小巷掃街拜票，另類拜票倒是吸引許多路人的目光。

前幾天跑大同路、樟樹一、二路後，選前第三天晚上，則是來跑康寧街，沒有競選團隊陪同，每天晚上就一個人拿著自己的競選旗子開始在汐止大街小巷跑步拜票，過程中也不斷向民眾介紹自己，另類的競選拜票不但吸引許多路人的目光，也有民眾喊加油，跑著跑著等紅燈，也不忘閒聊找同好，看到金龍國小田徑隊員，邀請一起跑起來。

儘管下著綿綿細雨，可是慢跑的腳步沒停從上星期六開始跑，不但跑大馬路，也跑進巷子，這一天從康寧街出發，轉明峰街，再進康寧街141巷繞出來，儘管進入倒數，但和上次參選一樣，堅持不用宣傳車，或是車隊掃街，最後幾天一個人跑步掃街，至於最後一天，可能選擇騎單車穿梭汐止大街小巷做最後懇託。

新北市議員廖先翔表示，用比較不一樣的方式競選，也常碰到民眾給予肯定跟鼓勵，民眾也很樂見看到年輕人用不一樣的方式參選，選舉也只剩下最後兩天了，雖然，這兩天都在下雨，但是平常在跑馬拉松的時候碰到下雨也是很常見，不影響跑步的動力，還有下雨天空氣也比較好，也能更健康，也期待最後幾天衝刺，贏得市民朋友的認同跟肯定。