周雅玲走汐止市場 緊握每一雙手懇託拜票

選戰最後倒數，各候選人拜票行程從早排到晚，尋求連任的新北市議員周雅玲一大早先站路口或是火車站向上班民眾問好，下午則是又到了汐止秀豐市場，向攤商以及買菜的婆婆媽媽拜票，希望獲得選民認同。

新北市議員周雅玲走進市場緊握每一雙手，不論是買菜民眾或是攤商都誠懇請託，也獲得熱情回應，有買菜的阿嬤專程停下來握手，為周雅玲加油打氣，也有攤商大聲喊加油。

下班時間四、五點，來買菜的民眾不少，競選團隊進場市場更是賣力助選，新北市議員周雅玲也把握緊握每一雙手的機會，尋求支持，這次還帶來競選小物小扇子，很受歡迎。

新北市議員周雅玲表示，早上在汐止火車站跟上班民眾道早安問好，緊接著也進行徒步掃街，下午就又到汐止著名的黃昏市場跟觀光夜市，並且帶來選舉小物，小扇子很受歡迎，雖然，是小小一把扇子但是民眾拿在手裡都說好可愛，索取踴躍，在過程中也感受到攤商及買菜民眾滿滿的祝福跟熱情，也感受到這幾年的服務確實受到肯定，跟堅定未來四年會更認真付出獲得鄉親最大的相信跟信任，在幸福的這條路上跟大家同行。