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瑞芳龍興里為共餐領頭羊 開辦11年長者稱讚

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍興里的銀髮共餐邁入第十一年，里長黃錫基帶著志工婆婆媽媽，讓社區銀髮長輩吃的安心。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍興里的銀髮共餐邁入第十一年，里長黃錫基帶著志工婆婆媽媽，讓社區銀髮長輩吃的安心。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區龍興里的銀髮共餐，開辦至今已經邁入第十一年，也是瑞芳區共餐的先驅者，在里長黃錫基帶著一群又會煮又具有熱情的志工婆婆媽媽，讓社區銀髮長輩吃的安心，同時也引進各種活動，為長者健康把關。

一周一日的共餐，到了中午時間，民眾三三兩兩到活動中心，因為疫情的關係，現在大部分長者都避免內用，都打包便當回家吃，但共餐還是持續運作不間斷，就這樣瑞芳區龍興里的銀髮共餐，已經邁入第十一年，當時開辦也是瑞芳區的先驅。

龍興里長黃錫基每周共餐日只要有空，就會來協助幫忙包便當，也順勢關心來的長者，畢竟現在外帶便當多，很多長輩拿到便當就離開，沒有停留太久。

里長黃錫基說，很感謝這群默默付出的志工婆婆媽媽，每周都風雨無阻的來為社區長輩準備美味又健康的料理，因為也讓長輩願意走出家門，社區也不斷安排各式老人福利活動，為長者健康把關，讓龍興里銀髮共餐持續十一年之久。

瑞芳 便當 婆婆

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