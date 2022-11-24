暖心慶祝臺大院慶 金山分院獲贈醫療服務車

臺大醫院院慶系列活動，在金山分院有一場相當暖心的捐贈儀式，由廣鼎國際有限公司及北海岸在地生長的劉朝森先生分別捐贈了一台救護車及一台醫療服務車，為金山分院的醫療服務增添生力軍，讓金山分院能夠提供給北海岸的鄉親更好的醫療照顧。

臺大醫院金山分院長張志豪說，臺大醫院金山分院有載送病患至臺大總院的需求，以往運送仰賴外包救護車廠商，但今年運送成本大幅提高，不僅是一般民眾無法負荷，對金山分院也是沈重負擔，好在在總院的媒合下，獲贈由廣鼎國際有限公司捐贈的救護車，讓病患運送成本降低，省下的資源便能夠為北海岸醫療做更多服務。

此外，還有石門在地生長的劉朝森先生所捐贈的醫療服務車，讓偏鄉的醫療服務得以更深入，受惠群眾也更多。

金山分院提供北海岸地區民眾居家照護服務，深入山區與海邊，除了需要專業的醫療器材與服務，更需要有安全且性能優越的車輛來守護醫療服務人員，臺大醫院金山分院感謝在地生長的劉朝森先生看見偏鄉醫療服務的需求，慷慨解囊回饋鄉里，也感謝廣鼎國際有限公司的捐贈，讓北海岸的鄉親能夠擁有更完善的醫療資源。