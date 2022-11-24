北市都審會通過松湖變電所案 台電：週內提修正資料

台北市都審會今天審議通過松湖變電所開發案，委員提出，應考慮大樓內社福設施進出動線等內容，台電允諾修正，一週內將把修正資料送北市都發局核定，通過後才申請相關執照。

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今天召開會議，續審台灣電力公司松湖超高壓變電所新建工程開發案。委員提到，申設單位有修正建物立面量體等內容，但因大樓未來會規劃設置社福設施，應考慮增加臨時停車空間，才能讓民眾方便接送長輩或幼兒。

另1名委員指出，申設單位規劃基地內有濕地和生態池，這是很好的設計內容，但應注意維護管理，至於大樓周邊道路也要與附近地點有連結，像應設置進入公園等處的路徑。

有委員表示，建議申設單位針對大樓可規劃人行高架橋，銜接建物內部，可以讓行人在大樓內部行走，至於1樓規劃設置變電所的空間，應注意相關排氣等狀況，3樓設置讓行人外出的平台，成為屋頂花園，這是很好規劃。

另有委員指出，變電所已規劃成地下化，但申設單位針對地面層，將設置社福設施，居民擔心後續電磁波問題，申設單位應多跟當地居民溝通，建議大樓未來興建完成後，可在明顯地點設置電磁波數據看板，供民眾參考。

台電代表說，變電所的安全無虞絕對是優先考量，相關建物規劃設計一定會讓民眾願意使用，至於大樓規劃托育托嬰設施，會採永續經營模式，並允諾針對濕地等維護管理部分會做好，至於變電所的送電狀況等內容，會持續強化跟民眾溝通。

當地里長在會中發言指出，附近居民了解台北市電力需求，但仍擔心變電所的安全性，居民多持反對意見，覺得興建變電所會有電磁波等狀況，都審會只能審議建築等設計，委員沒有相關電力等專業，台電應多跟居民溝通。

都審會主席、台北市都發局長黃一平指出，針對車道部分、停車空間等內容，申設單位可評估委員建議進行調整，此案審議後通過。

台電代表會後接受媒體聯訪時指出，將針對都審會委員提出意見進行修正，一週後會把修正後資料送北市都發局核定，若經核定通過，才能申請相關執照，至於動工相關時程仍未定。

北市都審會9月間曾召開會議，討論台電松湖超高壓變電所新建工程案，通過松湖高壓變電所案地下層部分，當時因委員對地面層建築及景觀有多項建議，都審會決議下次開會修正後再審，且此案不用環評。