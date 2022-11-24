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自己跟自己挑戰 北市職場性別平等認證6企業獲金質獎

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市勞動局長高寶華上午表揚第三屆「台北市職場性別平等認證」獲得金質獎殊榮的企業單位。記者楊正海／攝影
台北市勞動局長高寶華上午表揚第三屆「台北市職場性別平等認證」獲得金質獎殊榮的企業單位。記者楊正海／攝影

第三屆「台北市職場性別平等認證」獲獎名單出爐，今年共有元大金融等6家事業單位通過認證並獲得金質獎殊榮，台北市政府上午表揚獲獎事業單位。

北市勞動局長高寶華指出，透過企業「自己跟自己挑戰」的精神，可讓企業逐步認識、認同並推動職場多元性別平等，期待台北市政府今天的一小步，成為台灣職場性別平權推進的關鍵一步。

北市府從109年開始辦理首屆認證作業，已有72家次事業單位提出申請、29家次事業單位獲獎；今年是辦理認證的第三年，申請單位共有23家，獲獎單位計有12家。

其中取得金質獎殊榮，計有元大金融控股股份有限公司、台北大眾捷運股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、玉山金融控股股份有限公司、富邦媒體科技股份有限公司及台灣日立江森自控股份有限公司。

另外，獲銀質獎的是荷蘭商聯邦快遞國際股份有限公司台灣分公司；以及富邦金融控股股份有限公司、台灣電力股份有限公司、新加坡商惠普國際企業股份有限公司、東元電機股份有限公司及悠遊卡股份有限公司等獲得銅質獎肯定。

高寶華表示，北市勞動局109年辦理首屆認證作業時，率全國之先，將「多元性別」以「+1」方式納入加分項目，本年度更首次將「促進多元性別平等相關作為或措施」列為第8項指標項目，目的是希望事業單位能先從教育員工著手，讓員工能瞭解多元性別，避免因不認識、不了解而造成不必要的誤解，進而能設身處地站在多元性別的同仁立場思考，並提供相關協助。

北市勞動局表示，今年度獲獎的12家事業單位都各有特色，也推動不少優於法令的措施，例如要求主管修畢性別平等相關課程並每年回訓、設立全國公營企業第一座「職場互助式教保服務中心」、超過晚間10點之女性同仁，提供計程車乘車券並全程費用補助。

另外，特色措施，還包括建置多功能的單間式性別友善廁所、服儀不再區分性別、又多元性別同仁如有因認養、收養子女、參與多元性別平等相關活動或其他因多元性別認同產生之需求，給予公假，薪資照給、認識多元性別相關教育訓練等。

北市 職場 計程車

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