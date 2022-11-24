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細數林佳龍參選「三亂」 藍議員候選人酸：真的很會選

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員江怡臻、議員候選人吳訓孝今舉辦記者會，細數民進黨新北市長候選人林佳龍參選「三亂」，只會亂說話、亂撒幣、亂告人，卻對新北市政一無所知。記者劉懿萱／攝影
新北議員江怡臻、議員候選人吳訓孝今舉辦記者會，細數民進黨新北市長候選人林佳龍參選「三亂」，只會亂說話、亂撒幣、亂告人，卻對新北市政一無所知。記者劉懿萱／攝影

新北議員江怡臻、議員候選人吳訓孝今舉辦記者會，細數民進黨新北市長候選人林佳龍參選「三亂」，只會亂說話、亂撒幣、亂告人，卻對新北市政一無所知，直言林佳龍真的是很會選，但就是看不見對於新北市的真心、不好好認真對待新北市民。

江怡臻指出，林佳龍參選新北市長短短100多天，過程就出現三大亂，首先是亂說話，說了24次不選新北市最後急轉彎，腦子卻還在想著選台北市，一再把新北講成台北、把十三行博物館說成十四行，「多的那一行就是林佳龍的外行」，另還有十三層遺跡變十三行等。甚至對於自己交通部長任內核定的五泰輕軌要改為中運量等。

吳訓孝則指出，林佳龍參選新北市至今，完全沒有進入狀況，自稱政策控卻只會大撒幣，提出政見加起來一年就要多花新北市300多億，但新北市六都統籌分配款最少、財政預算拮据，林佳龍亂撒幣、開芭樂票，卻又說不清楚錢從哪裡來，政見也沒配套。

「完全不像擔任過中央級首長，只會憑空蓋大樓」，吳訓孝說，林佳龍先前交通部長任內花1.5億元推動UMAJI APP卻夭折、台中市長任內差點遭一人公司詐騙1100億海水採礦合作案；此外，吳說，林佳龍自豪是民主運動者，卻企圖以訴訟製造寒蟬效應，比如先前誣指新北市長侯友宜的警大博士學歷有問題，侯選辦提供警大公關室聲明打臉，林佳龍競辦卻惱羞提告。

另外，林佳龍先前付錢給計程車司機，卻不硬性要求一定要貼廣告，被質疑根本就是新型態賄選，吳訓孝說，如果是廣告行為，就要禁得起社會大眾檢視，「為什麼林佳龍不敢把合約書拿出來，為什麼要躲藏」，並呼籲市民要將選票投給認真做事、不謾罵的侯友宜。

新北市長 林佳龍 吳訓孝

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