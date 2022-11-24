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新北消防砸400萬建救災系統 審計處糾正不利應變

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市消防局去年砸下400萬元辦理救災系統建置，但審計處查核不利火災即時應變。本報資料照片
新北市消防局去年砸下400萬元辦理救災系統建置，但審計處查核不利火災即時應變。本報資料照片

新北市消防局為精進派遣救援作業，去年2月砸下400萬元辦理救災系統建置，整合各類救災資訊，希望提升救災成效。但審計處查核發現各式資訊整合屢有延遲，且無詳細座標不利火災即時應變，經審計處糾正後消防局今年已改善相關疏失。

新北市審計處指出，火災搶救首重時效，新北市消防局為精進派遣救援作業，於去年2月砸下400萬元辦理救災系統建置案，並以消防局原建置的「火場輔助決策系統」為基礎，進行系統架構重建，透過整合各類救災圖資、搶救及派遣資訊，期望即時判別災害狀況，下達救災指令提升救災成效。

但審計處去年12月查核時發現，該救災系統雖已介接消防局救災資料交換中心、119派遣專家系統、智能行動車隊管理系統、火災搶救資料庫、消防水源管理系統等，但系統間資料傳輸經常發生延遲，且救災系統雖納入各行政區轄內狹小巷道列管清冊，但對地點僅有文字描述、無座標資料，導致無法即時運用圖資套疊確認救災位置及範圍，不利於火災即時應變作業，審計處因此要求消防局改善。

審計處之後於今年9月追蹤，消防局已設置伺服器專線供救災系統，避免大量資料傳輸造成網路延遲擁塞，並建置新北市狹小巷道地理資訊系統圖資，加強救災地點視覺效果。新北市消防局對此表示，已完成傳輸效能及狹小巷道呈現問題。

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