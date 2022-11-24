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1125國際素食日 新北惜食餐廳推蔬食優惠
11月25日為國際素食日，吃蔬食除了有益身體健康之外，生產蔬食因消耗的能量更少也對環境更加友善。新北市農業局推動惜食餐廳計畫，結合惜食餐廳推蔬食用餐優惠，支持惜食及蔬食理念，到店消費支持惜食餐廳。
位於新北市新店區的「原粹蔬食作」推出消費集點活動，可兌換店內主打的特色蔬食料理與甜點；新北市板橋區的「粩泰泰-泰式料理」，也有提供無肉奶蛋蔬食料理。
新北市農業局與「呷米蔬食」惜食餐廳合作，店家配合國際素食日，發起用餐贈送有機豆漿活動。「呷米蔬食」位於台北市中正區店內95%食材選用台灣有機、友善農產品，老闆娘王淑珍恪守從餐桌到產地的經營原則，認為唯有讓消費者先瞭解有機食材的價值，才能真正有效推廣有機農業，堅持使用台灣本地生產的有機農產品。
農業局長李玟表示，新北市推廣惜食理念，積極媒合餐飲業者使用蔬果格外品。餐廳使用格外品入菜必須投入更多心力及巧思，非常需要大眾以實際行動支持新北惜食分享餐廳，響應國際素食日，不妨至這些惜食餐廳用餐。
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