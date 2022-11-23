電動自行車掛牌納管 移民署與區監理所合作宣導

台北市電動自行車肇事造成死傷人數達127人，為守護人民安全，移民署台北市服務站與交通部公路總局台北市區監理所共同宣導，提醒新住民購買電動自行車後，要主動登記領牌，為交通安全盡份心力。

移民署台北市服務站23日辦理志工通譯教育訓練，與台北市區監理所合作，一同宣導電動自行車的相關規定。

台北市區監理所車輛管理科股長廖柏瑄指出，今年5月修正公布《道路交通管理處罰條例》明定，電動自行車於法律上稱為「微型電動二輪車」，購買時應準備個人身分證件及新車的相關文件，至就近監理所(站)或監理機關之到點服務據點辦理實車查核、領牌，才可以騎車上路；正在使用中的電動自行車也須於政策實施後2年內實車查核、領牌，才能繼續上路使用。

活動現場也請來移民署台北市服務站的新住民蘭嵐，騎著電動自行車一同宣導新規定。蘭嵐說，台灣的交通十分便利，運輸工具也十分多元，尤其電動自行車更是新住民的首選，不僅輕巧容易挪移，也無須繁瑣的考照流程。在電動自行車可以登記領牌後，更是保障了新住民朋友的行車安全。