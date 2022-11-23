紙風車新店碧潭演「武松愛老虎」 宣導動物保育

紙風車劇團今晚在新北市新店碧潭東岸演出「武松愛老虎」，這是劇團成立以來最受歡迎的經典親子劇，透過武松從「打虎」變「救虎」的劇情改編，傳達現代的動物保育理念。

由紙風車劇團演出的「武松愛老虎」劇碼，今天晚上在新北市新店區碧潭東岸廣場演出，劇情融入保護動物觀念，雖然下著雨，但現場觀眾反應熱烈，不少兒童與家長一起看戲，近距離體驗表演藝術的魅力。

紙風車基金會執行長張敏宜告訴中央社記者，這齣兒童劇主要在傳遞保育動物概念，透過寓教於樂讓兒童瞭解愛護動物的重要性。劇情描述在景陽崗上的猛虎，讓村民人心惶惶，但上山打老虎的武氏3兄弟，追逐間發現巨大的老虎，卻是擅長特技、與人為善的萌虎。

武氏3兄弟決定帶領萌虎下山向村民解釋，人人喊打的猛虎，最後搖身一變，成為人見人愛的萌虎，而不是危害人間的猛虎。

舞台搭在新店溪旁，劇情顛覆傳統，結合傳統美學、動物保育觀念；戲劇中，融合許多在地元素，包括新店溪碧潭美食商家等，地理與人物都融入劇情。

活動由牽手關懷婦女協會主辦，麗寶集團贊助，新北市議員陳永福、新北市議員候選人陳乃瑜協辦邀演；陳乃瑜還客串演出一小段，為鄰里解決疑難雜症的人物，演出相當入戲，受到兒童鼓掌歡呼。

民進黨新北市長候選人林佳龍晚間抵達現場，並與陳永福、陳乃瑜一起發小禮物與大合照，隨後與觀眾一起觀賞戲劇，還與兒童合影。

他接受聯訪與台上致詞時表示，曾在碧潭划船時遇到一名年輕的媽媽向他反映，希望新北多舉辦藝術文化活動，可以親子同樂。經由詢問希望哪種表演後，穿針引線媒介受歡迎的紙風車劇團。

林佳龍說，希望除了戶外演出，也有機會可以有劇院、流行音樂中心等大型的室內表演場地，讓更多人可欣賞藝文表演，在遊戲與藝術中成長。