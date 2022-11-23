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冬初秋末尋秘境 中和自強公園城市覓徑改善工程完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
自強公園設施改善工程今啟用典禮，不單景觀改變，也有更多具挑戰體能的設施。圖／中和區公所提供
自強公園設施改善工程今啟用典禮，不單景觀改變，也有更多具挑戰體能的設施。圖／中和區公所提供

新北中和自強公園位於中和板橋交界，公園腹地廣闊，有座饅頭山及市定古蹟瑞穗配水池，是都市中富有歷史氣息的森林系公園。為讓民眾在休憩行走時更加方便，市府斥資2200萬整體改造，不止景觀改變，也有更多具挑戰性的設施，提供民眾全新休憩體驗。

中和區公所表示，今由農業局副局長諶錫輝主持，舉行公園設施改善工程啟用典禮，並邀請市府農業局、景觀處、中和區議員、立委江永昌助理、多位里長及鄰近居民一同到場共同參加，共襄盛舉。

中和區公所說明，市府於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可行性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與。

另因新北各區發展較早，多處公園基礎設施已達使用期限影響功能性及美觀，或當初設計缺乏無障礙通行空間等通用設計，自110年起加入「老舊公園更新計畫」，透過專業顧問評估並與地方意見整合，以急迫性、危險性等因素排序優先更新之公園，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間。

中和區長賴俊達表示，自強公園屬都市中難得可見的森林公園，無須長途跋涉，就能遠離塵囂，享受微山林的氣息；此次工程除了更新具挑戰性的攀爬網、登山樁、平衡木等體健設施外，還有依照公園整體性改善全區的景觀燈路線及排水設施。

全區採用壓花地坪取代原先的小碎石，寬敞平整的步道亦兼具美觀及安全性，適合各個年紀的使用者，對行動不便輔具族群及推嬰兒車的家庭更加友善。

中和區公所補充表示，此次工程自強公園位於交通便利的市區，並以充滿特色的「散步小徑」獲選為本年度「新北全齡公園2.0 城市覓徑示範計畫」的第一個示範點，希冀帶給民眾更具冒險性的微登山體驗，創造公園價值。

自強公園設施改善工程今啟用典禮。圖／中和區公所提供
自強公園設施改善工程今啟用典禮。圖／中和區公所提供
自強公園設施改善工程今啟用典禮。圖／中和區公所提供
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自強公園設施改善工程今啟用典禮。圖／中和區公所提供
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新北 通用設計 議員

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