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全台首間抗疫電腦教室 新北打造「安淨」學習空間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
全台首座電腦教室安淨標章認證，由新北市資訊中心主任陳富添代表接受台灣室內環境品質管理協會理事長鄭仁雄頒發認證標章。圖／新北資訊中心提供
全台首座電腦教室安淨標章認證，由新北市資訊中心主任陳富添代表接受台灣室內環境品質管理協會理事長鄭仁雄頒發認證標章。圖／新北資訊中心提供

國內防疫逐漸鬆綁，不過目前仍值秋冬傳染病流行季，新北為讓市民參加免費電腦課程時擁有安心健康學習空間，與工研院合作將資訊中心電腦教室作為驗證場域，導入智慧環境抗疫淨化系統，並於本月取得全台首座電腦教室安淨標章認證，確保安全潔淨的室內學習環境。

口罩政策預計將分階段鬆綁，增加人們直接接觸的機會，但也恐為疫情增添變數，新北資訊中心電腦教室導入抗疫淨化系統，除明顯有效改善空氣品質，更進一步申請安淨標章，透過第三方實驗室嚴謹的實地檢驗程序，數據皆符合 TIEQM （台灣室內環境品質管理協會）標準，順利取得「安淨標章」。

資訊中心表示，市府電腦教室每月固定舉辦市民免費課程，參加學員年齡層可從最小5歲由家長陪同參與，最大到銀髮族也能參與，同時提供市府人員作為教育訓練課程的使用場地。

因此，市府針對電腦教室，利用智慧環境淨化抗疫系統，提供給上課學員健康安全的學習環境，不僅有效降低長期密閉的室內環境空氣污染，並同時致力達成永續發展目標SDGs第三項「健康與福祉」，確保及促進各年齡層健康生活與福祉。

資訊中心還說，此次導入的環境品質監控與抗疫淨化系統，採用美國疾病管制暨預防中心（CDC）所建議可有效降低新冠肺炎感染風險之光離子催化技術，經國家級實驗室認證，抑菌率達 99.9%，藉由智能科技導入的室內環境品質偵測系統，可感測空氣中PM2.5懸浮微粒、毒性揮發物等氣體，並利用AIoT科技進行抗疫淨化，消除環境中病菌與異味，同時可 24小時監測室內空氣品質，動態調節淨化效能，降低密閉空間感染風險，以維持良好的室內環境。

資訊中心主任陳富添強調，改善室內空氣品質，不僅有效抑制COVID-19、流感等傳染性病毒傳播，更積極確保學員於室內場所的健康安全。

新北市府資訊中心電腦教室作為驗證場域，導入工研院的環境品質監控與抗疫服務系統。圖／新北資訊中心提供
新北市府資訊中心電腦教室作為驗證場域，導入工研院的環境品質監控與抗疫服務系統。圖／新北資訊中心提供
電腦教室檢驗數據報告符合 TIEQM （台灣室內環境品質管理協會）安淨標章標準，取得全台首座電腦教室安淨標章認證。圖／新北資訊中心提供
電腦教室檢驗數據報告符合 TIEQM （台灣室內環境品質管理協會）安淨標章標準，取得全台首座電腦教室安淨標章認證。圖／新北資訊中心提供

空氣品質 新北

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