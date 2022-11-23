全台首間抗疫電腦教室 新北打造「安淨」學習空間

國內防疫逐漸鬆綁，不過目前仍值秋冬傳染病流行季，新北為讓市民參加免費電腦課程時擁有安心健康學習空間，與工研院合作將資訊中心電腦教室作為驗證場域，導入智慧環境抗疫淨化系統，並於本月取得全台首座電腦教室安淨標章認證，確保安全潔淨的室內學習環境。

口罩政策預計將分階段鬆綁，增加人們直接接觸的機會，但也恐為疫情增添變數，新北資訊中心電腦教室導入抗疫淨化系統，除明顯有效改善空氣品質，更進一步申請安淨標章，透過第三方實驗室嚴謹的實地檢驗程序，數據皆符合 TIEQM （台灣室內環境品質管理協會）標準，順利取得「安淨標章」。

資訊中心表示，市府電腦教室每月固定舉辦市民免費課程，參加學員年齡層可從最小5歲由家長陪同參與，最大到銀髮族也能參與，同時提供市府人員作為教育訓練課程的使用場地。

因此，市府針對電腦教室，利用智慧環境淨化抗疫系統，提供給上課學員健康安全的學習環境，不僅有效降低長期密閉的室內環境空氣污染，並同時致力達成永續發展目標SDGs第三項「健康與福祉」，確保及促進各年齡層健康生活與福祉。

資訊中心還說，此次導入的環境品質監控與抗疫淨化系統，採用美國疾病管制暨預防中心（CDC）所建議可有效降低新冠肺炎感染風險之光離子催化技術，經國家級實驗室認證，抑菌率達 99.9%，藉由智能科技導入的室內環境品質偵測系統，可感測空氣中PM2.5懸浮微粒、毒性揮發物等氣體，並利用AIoT科技進行抗疫淨化，消除環境中病菌與異味，同時可 24小時監測室內空氣品質，動態調節淨化效能，降低密閉空間感染風險，以維持良好的室內環境。