選前倒數 新北檢察長訪視蘆洲警分局指導查賄制暴工作
距離投票日只剩3天，新北地檢署與新北市警察局昨天相偕到蘆洲警分局訪視座談，針對實務、法令及個案向偵查隊、派出所等外勤單位主管說明，指導查賄制暴等工作重點。
新北市第三選區三重、蘆洲，傳統上治安狀況較為複雜，近日先後傳出有候選人臉書粉專被惡意留言攻擊洗版，也有競選陣營被指控違反規定在期限外引述民調資料搶救選票，甚至幾乎每天晚上都有噪音車在市區呼嘯而過，社會觀感較差。
昨天檢察長毛有增率同主任檢察官洪三峯、鄭淑壬，與新北市警察局長黃宗仁、副局長劉崇智、刑警大隊長蕭瑞豪前往蘆洲警分局座談，特別提醒加強查緝賄選、防制暴力事件，強調淨化選風、嚴防假訊息、幽靈人口。
蘆洲分局表示，將秉持「行政中立、依法行政」原則，主動蒐報賄選及暴力情資，對於各候選人做好絕對完整的安全維護工作，各類刑案偵辦絕不鬆手，治安不打烊，會全力完成治安維護任務。
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