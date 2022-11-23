北宜公路有「猴子」採香蕉吃香蕉 公路總局監視器讓網友嗨爆

民眾常透過交通部公路總局的即時影像監視器看道路路況，沒想到，日前有車友想看北宜公路山路狀況，恰巧在台9線38.4公里處、坪林橋的監視器影像，看到一大串的野生香蕉，沒過多久，就看到「一隻猴子出現在鏡頭前，正在採香蕉」，而且還拔起一根快速吃掉，吃得津津有味。

北宜公路出現猴子，還是吃香蕉的猴子，由於太過剛好，網友把螢幕畫面錄影，上傳社群軟體Tiktok，話題瞬間引發熱議，紛紛留言「偷吃抓到」、「北宜吱」、「抓，真的是吃播」。

不過，昨天記者實際點選台9線38.4公里處的監視器影像，鏡頭已經看不到一大串香蕉了，初步對比網友起初的監視器畫面，監視器鏡頭疑似被調整往下，才看不到香蕉，但也不排除香蕉被吃掉、不見了。