瑞芳公所實物銀行有愛 觀天下有線捐款響應

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
觀天下有線電視公司捐助瑞芳區公所實物銀行兩萬元現金，希望讓實物銀行幫助更多弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視公司捐助瑞芳區公所實物銀行兩萬元現金，希望讓實物銀行幫助更多弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區公所實物銀行一直以來擔任愛心物資募集平台的角色，在募集物資後，有更多家庭更因為有實物銀行而獲得許多愛心資助，觀天下有線電視公司今(22)日也捐助實物銀行兩萬元現金，希望讓實物銀行幫助更多弱勢家庭

為強化對弱勢家庭的服務網絡，凝聚社會善心資源及社區力量，使弱勢家庭得以就近獲得資源以穩定生活，滿足弱勢家庭基本生活所需，新北市行之有年的實物銀行，確實造福了許多弱勢家庭，對此，觀天下有線電視公司也分別到瑞芳區公所進行實物銀行的愛心捐贈。

瑞芳區長施玉祥說，瑞芳區公所實物銀行也收到各界捐贈現金或民生物資，平均每個月可嘉惠25戶弱勢民眾，捐贈物資包括米、醬油、罐頭、麵條，乃至尿布、衛生棉等民生必需品，也感謝觀天下有線電視公司長期關注弱勢需求，今天也捐助善款，讓實物銀行可增添更多物資。

實物銀行 瑞芳 弱勢家庭

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